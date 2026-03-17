Fiscalía investiga la muerte de un ciudadano durante operaciones militares en Milagro

Según Fiscalía, la víctima "habría sido agredida" por personal militar por un procedimiento de Fuerzas Armadas en Milagro

La Fiscalía informó que la muerte del joven se registró durante un "procedimiento ejecutado por las Fuerzas Armadas en Milagro", provincia del Guayas.

La Fiscalía informó este martes 17 de marzo de 2026 que inició de oficio una investigación sobre la muerte de un ciudadano, registrada durante un operativo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)en el cantón Milagro, provincia de Guayas. Según el Ministerio Público, la víctima habría sido "agredida por personal militar" la tarde del lunes 16.

De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, el deceso del hombre haría ocurrido "durante un procedimiento ejecutado por las FF. AA." en ese cantón costero. Además, indicó que información preliminar señala que el fallecimiento, aparentemente, ocurrió por la violencia con la que supuestamente actuaron los uniformados.

La "víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar", señaló la Fiscalía en un mensaje en redes sociales sin precisar el tipo de diligencias que comenzó para indagar el caso.

La investigación se anuncia después de que la tarde del lunes, pasadas las 13:00, circularon en redes sociales videos que captaron el momento en el que un grupo de al menos cuatro militares trasladó a un joven al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Milagro.

Toque de queda: caen miembros de Los Águilas y un cabecilla de Los Tiguerones Leer más

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc inició –de oficio– una investigación previa por la muerte de un ciudadano, ocurrida durante un procedimiento ejecutado por las FF. AA. en #Milagro. La víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar la tarde de ayer. pic.twitter.com/iOwzDJXeix — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 17, 2026

Videos del traslado de la víctima circulan en redes sociales

Organizaciones por los derechos humanos alertan de posibles abusos en toque de queda Leer más

Los reportes de los internautas mencionaban que el joven, quien vestía una camiseta amarilla y una pantaloneta, habría llegado a esa casa de salud sin signos vitales. En las imágenes se observa que dos civiles abrazan a la víctima, mientras los militares trasladan al ciudadano en el balde de una camioneta doble cabina.

Trascendió que el hecho habría ocurrido después de un operativo efectuado en el sector La Chontilla, zona ubicada en las afueras de Milagro. Otras grabaciones captaron la llegada de una mujer allegada a la víctima, quien grabó cómo los civiles reclamaban a los uniformados.

El escrito policial de este caso señala que “sujetos desconocidos a bordo de un vehículo dejan abandonando a un ciudadano el cual ingresa ya sin signos vitales”. Según el documento, el cuerpo presentaría aparentes signos de violencia física. Sin embargo, los exámenes forenses deberán determinar las causas de la muerte.

Familiares del fallecido aseguraron a plataformas digitales que el joven que perdió la vida sería Bryan Argenis Ledezma Franco y señalan a un grupo de militares por el deceso.

Reimberg cuestiona gestión del alcalde de Machala ante criminalidad en Puerto Bolívar Leer más

Operativos en Milagro en primer día del toque de queda

La muerte del joven trascendió horas después de que se registraron distintas operaciones de la Fuerza Pública en Milagro, en el primer día del toque de queda que se inició desde el 16 de marzo.

En horas de la madrugada del lunes, hubo un tiroteo cerca del antiguo mercado Mayorista de Milagro, en pleno toque de queda. Los disparos alarmaron a los residentes y conductores de la zona, quienes grabaron videos en donde se observa a personas sobre la vía y a otros ciudadanos uniformados y con armas largas.

Horas después, el Ministerio de Defensa informó sobre la destrucción de una pista clandestina en el mismo cantón. La estructura era "utilizada para operaciones aéreas ilícitas, empleada por estructuras del narcotráfico y grupos de delincuencia organizada para movilizar drogas y recursos ilegales", dijo ayer la entidad en un mensaje. No obstante, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la muerte del ciudadano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!