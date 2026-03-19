Barcelona SC oficializó a Jefferson Intriago: ¿Por cuánto tiempo firmó contrato?

El equipo dirigido por César Farías suma su último refuerzo y estará disponible para la LigaPro y Copa Libertadores

El rompecabezas de César Farías finalmente está completo. Este jueves 19 de marzo, a pocas horas de que se definan los rivales en el sorteo de la Copa Libertadores, Barcelona SC oficializó la contratación del mediocampista Jefferson Intriago, quien llega para blindar la zona medular de cara a una temporada de triple frente.

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A través de sus canales oficiales, la institución torera confirmó el acuerdo con el volante manabita, quien se suma al plantel en condición de jugador libre. Tras superar los chequeos médicos, Intriago firmó un contrato que lo vincula al equipo más popular del país hasta diciembre de 2026.

"Barcelona Sporting Club confía en que su experiencia, carácter y compromiso serán un aporte importante para fortalecer el plantel y afrontar los desafíos deportivos de la presente temporada", destacó el club en su comunicado de bienvenida.

Intriago y el retorno a Ecuador: "Vengo a un equipo que te exige ganar todo"

A su arribo al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Intriago no ocultó su entusiasmo por este nuevo reto profesional. El volante, que dejó una huella importante en su etapa previa en el fútbol nacional, llega con la madurez necesaria para asumir el rol de líder.

El volante ecuatoriano Jefferson Intriago jugará en Barcelona en la temporada 2026. CORTESIA

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"Estoy muy feliz de volver al país y más a una institución con la historia de Barcelona. Sé la responsabilidad que conlleva esta camiseta; aquí no hay medias tintas, se viene a pelear por la LigaPro y a dejar el nombre de Ecuador en alto en la Libertadores. Físicamente me encuentro bien y listo para ponerme a las órdenes del profesor Farías", declaró el volante ante los medios presentes.

¿Cómo llega Jefferson Intriago a Barcelona SC?



Intriago aterriza en el Monumental tras un periplo de contrastes en la Liga MX. Durante el primer semestre de 2025 en Mazatlán, el ecuatoriano fue una pieza inamovible, disputando 16 de 17 encuentros en el Clausura y portando la cinta de capitán, consolidándose como un referente bajo el mando de Víctor Vucetich.

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Sin embargo, el panorama cambió drásticamente con la llegada de Robert Siboldi, situación que lo dejó sin minutos en el último Apertura. En lo que va de este 2026, el mediocampista no ha tenido actividad oficial en las últimas nueve jornadas, por lo que su principal desafío será recuperar el ritmo competitivo de la mano del cuerpo técnico amarillo para estar a punto para el debut copero.

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