Donald Trump activa las tropas de la Guardia Nacional en Washington

El objetivo de esta medida, según el presidente, es controlar el crimen y "restablecer el orden público" en la capital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un documento junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth (2-i), mientras se dirige a los medios de comunicación en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 11 de agosto que el Gobierno federal tomará el control de la Policía de Washington D.C. y activará las tropas de la Guardia Nacional como parte de una campaña para controlar el crimen y "restablecer el orden público" en la capital.

"Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. bajo control federal directo", dijo el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a miembros de su gabinete.

Esta cláusula de la llamada Home Rule Act, que gobierna la autonomía de Washington desde 1973, otorga al presidente la facultad de asumir el control de emergencia de la Fuerza de Policía Metropolitana en circunstancias específicas.

En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el presidente declaró una "Emergencia de Seguridad Pública", puso a la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia bajo el control de la Fiscal General, Pam Bondi, y nombró de manera interina al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, el comisario de policía de la ciudad.

¿Por qué Trump envía a la Guardia Nacional a Washington?

Trump indicó que dentro de esta "acción histórica para rescatar la capital nacional del crimen, el derramamiento de sangre y el caos", también estará "desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público y la seguridad" en la urbe, algo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que ya estaba en marcha.

"Es el día de la liberación para Washington D.C.", insistió, mientras adelantó - sin entrar en detalles- que también acabaría con los campamentos de personas sin hogar y que impondría mano dura a los "delincuentes juveniles que aterrorizan a la capital".

El neoyorquino advirtió que esta campaña para "liberar" y "embellecer" a Washington solo será el comienzo de una operación a nivel nacional para "retomar el control" de ciudades estadounidenses que, según dijo, están amenazadas por la violencia callejera y los inmigrantes indocumentados.

"No vamos a permitir que eso suceda. No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Estamos empezando con fuerza en D.C. y vamos a limpiarla muy rápido, muy rápido, pero esto irá más allá", agregó.

Medios locales ya habían reportado que el Pentágono alistaba unas 800 tropas de la Guardia Nacional ante una inminente medida de Trump.

La semana pasada, el presidente ya anunció el despliegue de agentes federales en las calles de lo que considera una ciudad plagada de crímenes y que es muy permisiva con los delitos.

