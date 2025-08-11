Muere Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial de Colombia

Tras meses hospitalizado, el también senador perdió la batalla y falleció, según informó su esposa

El senador Miguel Uribe Turbay permanece en estado extremadamente crítico tras una cirugía de emergencia realizada en una clínica de Bogotá. (Fuente: EFE)

El senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este lunes, 11 de agosto de 2025, luego de permanecer hospitalizado por las graves heridas sufridas en la cabeza durante un atentado el pasado 7 de junio.

La confirmación de su esposa

La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, a través de un emotivo mensaje en redes sociales: "Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

El ataque que acabó con la vida de Uribe Turbay ocurrió hace poco más de dos meses, cuando el político realizaba actividades de su campaña presidencial. Desde entonces, se encontraba en estado crítico bajo cuidados médicos.

¿Quién era Miguel Uribe Turbay?

Uribe Turbay, de 39 años, era una de las figuras emergentes de la política colombiana. Había sido senador de la República y, en años anteriores, secretario de Gobierno de Bogotá. En la contienda presidencial, se presentaba como una opción de renovación política.

Desde el día del atentado, permanecía hospitalizado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias cirugías. Aunque presentó cierta mejoría en algún momento, nunca logró salir del estado crítico.

El pasado sábado, la institución informó que el senador había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central que empeoró su salud.

“En las últimas 48 horas, su condición clínica volvió a ser crítica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esto obligó a realizar nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, con los que se logró estabilizarlo”, señaló la Fundación en un comunicado médico emitido hace dos días.

Uribe Turbay recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda mientras participaba en un mitin político en un parque del barrio Modelia, en Bogotá, como parte de su campaña para obtener la candidatura presidencial del Centro Democrático de cara a las elecciones de 2026.

Un nuevo golpe a la democracia colombiana

El atentado contra Miguel Uribe Turbay se suma a una serie de hechos de violencia que han marcado el panorama electoral colombiano en los últimos años, evidenciando los riesgos que enfrentan los candidatos y líderes en el país.

