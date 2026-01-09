Venta millonaria de terrenos en La Libertad: "Puede existir un posible testaferrismo"

Entrevista | El concejal Bruno Dedé conversa con EXPRESO sobre la polémica venta de terrenos en el cantón La Libertad

Bruno Dedé es concejal del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Es psicólogo clínico y máster en Administración Pública.

Desde octubre de 2025, el concejal Bruno Dedé ha denunciado la presunta venta irregular de 93 hectáreas de terrenos por parte del Municipio de La Libertad, administrado por el alcalde Francisco Tamariz, a Jenny Ramírez Palma, una mujer de 24 años de quien existen pocos registros y cuyo paradero se desconoce. En entrevista con EXPRESO, el edil habla sobre los alcances de su denuncia, los intereses detrás del caso y los posibles delitos que se habrían configurado.

Hay dudas sobre el origen del dinero para la compra de los terrenos

- Ofició a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre el tema. ¿Ya ha recibido alguna respuesta?

Todavía no. Pero considero que en el transcurso de la próxima semana deberían emitir un pronunciamiento. Lo que presenté no fue una denuncia, porque Jenny aún no ha cancelado el valor de la tierra, sino una alerta, ubicando los antecedentes: desde el hecho de que el Concejo Cantonal aprueba la venta en base a la solicitud que ella presenta, el monto que tendría que desembolsar por esta transacción y que, obviamente, no tiene ningún sustento sobre el origen de los fondos.

- ¿Hay preocupación por la licitud de los fondos para la compra de los terrenos?

Desde el día uno que este trámite ingresó a la sesión de Concejo, que fue en octubre de 2025, para ponerle valor a la tierra, esa fue mi preocupación. No es que esté en contra del desarrollo del cantón ni tampoco de la inversión. Lo que queremos es que se transparente la información y saber quién es la persona que va a invertir y de dónde provienen esos fondos.

- ¿Cuándo presentará el caso ante la Fiscalía General del Estado? ¿Qué hace falta?

Algunos requerimientos de información fueron presentados desde octubre y no tengo respuesta de parte del señor alcalde (Francisco Tamariz). El día martes de esta semana ingresé otro escrito más, en el cual, si no tengo ya una respuesta formal, tendré que notificar a la Fiscalía para que, en este caso, la respuesta ya no venga dirigida al concejal Bruno Dedé, sino directamente a la Fiscalía como tal.

- ¿Ha recibido alguna respuesta del alcalde Tamariz?

No. Lo único que sí me entregó en su momento fue la copia certificada de lo que ingresó a sesión de Concejo para ponerle valor a la tierra. Pero luego, todos los requerimientos que han ingresado no han sido despachados.

Concejal de La Libertad también prevé presentar el caso ante la Fiscalía General del Estado.



El silencio del alcalde Francisco Tamariz hace ruido en La Libertad

¿Qué específicamente denunciará ante Fiscalía?

El valor de la tierra. Se vende a 2,94 dólares el metro cuadrado cuando, en la nueva vía perimetral, el valor es de casi 9 dólares por metro cuadrado. Y del otro lado, las manzanas más próximas tienen un valor similar, también de 9 dólares el metro cuadrado. Llama mucho la atención por qué, en este caso muy particular, el Municipio fija el precio en 2,94 dólares el metro cuadrado. Tienen sus argumentos y sus justificativos, pero yo no concuerdo. Dicen que el valor es porque las 93 hectáreas no cuentan con agua potable, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, internet, iluminación, líneas telefónicas ni transporte público. Pero nada de eso tiene la vía perimetral y cuesta casi 9 dólares el metro cuadrado.

- ¿Por qué, si las irregularidades son tan notorias, el alcalde Tamariz no se pronuncia? ¿Qué cree que hay detrás de ese silencio?

Él manifiesta que todo es legal, que todo es correcto. Considero que, si todo es así, entonces debe responder lo que se le está preguntando por escrito. Si no lo hace, lógicamente genera ciertas interrogantes: ¿por qué no responder?, ¿por qué no contestar?, ¿por qué no transparentar la información?, ¿por qué no permitir que un concejal fiscalice un proceso que él menciona que es legal, correcto y pertinente?

- La Superintendencia de Ordenamiento Territorial anunció el inicio de acciones en el Municipio de La Libertad. ¿Qué conocen del tema en el Concejo Cantonal?

Al menos de manera formal, los concejales no hemos tenido ningún pronunciamiento, pero estoy a la expectativa de ver qué es lo que ocurre cuando ellos (la Superintendencia) ingresen.

Las 93 hectáreas de terreno colindan con la vía perimetral y cuerpos de agua de la zona. JOFFRE LINO/EXPRESO

Jenny Ramírez, una compradora llena de contradicciones

¿Ha podido encontrar y conversar con la compradora de las hectáreas de terreno, Jenny Ramírez?

La única persona que ha podido conversar con Jenny es el alcalde de la ciudad. Yo solicité por escrito que se le pida a ella que asista al Municipio para que exponga y defienda su proyecto. La respuesta por escrito fue que ella sería convocada el día de la sesión de Concejo. Esa sesión fue el 18 de diciembre de 2025, pero nunca la llamaron, nunca la convocaron y nunca asistió a la sesión.

Sin embargo, Ramírez alega una presunta suplantación de identidad. ¿Tiene documentos que demuestren lo contrario?

(En los documentos) Hay firmas y rúbricas (de Jenny Ramírez), pero quien deberá determinar si efectivamente existió o no una suplantación de identidad es la Fiscalía. El Municipio no puede hacerlo, el concejal tampoco, ni siquiera el alcalde.

El alcalde Tamariz también ha mencionado que un grupo de empresarios estaría detrás de los terrenos.

Me preocupa mucho lo que ha manifestado el alcalde. Pasó de decir: “Yo me reuní con ella”, a decir: “Yo me reuní con un grupo de inversionistas que quieren invertir”. Y deja entrever que posiblemente ese grupo designó a Jenny para que presente el proyecto y firme los oficios. Pero si eso es así, podríamos estar hablando de un presunto caso de testaferrismo, y eso es más grave aún, porque la persona que firma no tiene la representatividad jurídica de ninguna empresa ni consorcio. ¿Cómo iba a justificar el dinero? Y una vez con la escritura de las tierras, ¿qué iba a ocurrir? ¿Iban a pasar a las empresas?, ¿iba a formar parte de alguna sociedad?

La denuncia del concejal Bruno Dedé no tiene respaldo político

Usted ha liderado la denuncia, pero ¿tiene el apoyo de otros concejales?

La concejal Violeta Muñoz es la persona que me ha acompañado y respaldado en las dos instancias de la ordenanza, votando en contra, y luego también en el trámite de compraventa. De allí, si bien otros concejales han respaldado algunos puntos, ha sido una votación intermitente: un día sí, al otro no; un tema sí, un tema no.

Hay rumores de que su denuncia tiene un tinte electoral por la cercanía de las seccionales de 2027.

Es lógico que piensen eso porque el tema ha tomado una connotación nacional y porque, como la administración no ha tenido la capacidad de responder los escritos ni de comunicar qué es lo que realmente ocurre, intentan tergiversar la situación. Esta no es mi lucha. En redes sociales y en las calles se evidencia que la gente no quiere esta venta, que hay serios cuestionamientos y críticas al valor, y que no están a favor del proceso.

