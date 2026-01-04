A poco más de un mes del año electoral, los partidos intentan reinventarse

Las principales fuerzas políticas sortean sus crisis. CREO y el PSC quieren recuperar espacios de poder en lo local

Ante el inicio del año electoral, previsto desde febrero de 2025, movimientos y partidos políticos políticos intentan sortear sus propias pugnas internas o se alistan, desde lo local, para definir su participación en los próximos comicios. Las dos grandes fuerzas políticas ADN y Revolución Ciudadana, ensayan cambios para acercarse a los gobiernos seccionales.

(NO TE PIERDAS: Gobierno de Daniel Noboa: ¿Cuál es la hoja de ruta deseada del nuevo año?)

Tras los resultados de la Consulta Popular de 2025, el movimiento oficialista anunció un cambio en su dirección nacional. La nueva líder de la organización es la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert.

A mediados de diciembre pasado, Gellibert se reunió con los directores provinciales de ADN. El encuentro tuvo como objetivo definir la hoja de ruta del movimiento. En esa ocasión, señaló que habrá un énfasis en la reconciliación con las bases del oficialismo.

Asamblea: Niels Olsen quiere cambios en agenda tras cinco meses de ser aprobada Leer más

El correísmo alista convención

El correísmo, en cambio, aún no define la fecha exacta de su convención. Se conoce que se realizará este mes en Manta. Pero, el encuentro se anticipa especialmente complejo tras la pugna interna que se hizo pública y que derivó en la salida de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

EXPRESO intentó comunicarse con la presidenta del movimiento, Luisa González, pero su equipo de comunicación indicó que, por las fechas, se encontraba de viaje con su familia. Además, precisaron que es ella quien debe designar a los voceros para pronunciarse sobre el camino que seguirá la organización de cara a las elecciones seccionales.

CREO, en reestructuración

Uno de los movimientos que intentará reaparecer en el escenario político será CREO, del expresidente Guillermo Lasso. Uno de sus vocales, el exasambleísta Juan Fernando Flores, señaló que se encuentran en un proceso de reestructuración, “con miras a trabajar en lo que será la construcción de los más de 11.000 candidatos que representarán a su movimiento”.

El asambleísta Alfredo Serrano es el dirigente nacional del Partido Social Cristiano. Cortesía: Asamblea/ Flickr

La situación del PSC

En un proceso similar se encuentra el Partido Social Cristiano (PSC). En las últimas elecciones generales, la organización sufrió un revés al obtener solo cuatro curules en la Asamblea Nacional. No obstante, su principal reto, según lo comentó el presidente nacional del partido, Alfredo Serrano, será recuperar su incidencia en la provincia del Guayas.

Pachakutik tendrá asambleas provinciales

Pachakutik también atraviesa su propia crisis. En el Legislativo perdió a seis de sus asambleístas. El coordinador del movimiento en Cotopaxi, Apawki Castro, señaló que en cada uno de sus espacios se realizará un trabajo con las bases para perfilar a los precandidatos. Asimismo, anunció que Pachakutik llevará a cabo convenciones desde febrero próximo para presentar a sus principales apuestas.

🇪🇨#Hoy se desarrolla el Taller de Formación para la Construcción del Estado Plurinacional y la Gestión Pública.



🌀 Un espacio de encuentro para compartir, dialogar y construir juntos un proyecto plurinacional, intercultural y de Sumak Kawsay en la provincia de Manabí. pic.twitter.com/NEJjJMfWst — PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) December 12, 2025

El segundo semestre de 2026 será clave para la definición de las candidaturas, ya que el calendario electoral también establecerá el inicio de los procesos de elecciones primarias, requisito indispensable para las postulaciones.

A estos movimientos nacionales se sumarán las apuestas de las organizaciones locales que podrían establecer alianzas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!