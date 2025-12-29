Asamblea: Niels Olsen quiere cambios en agenda tras cinco meses de ser aprobada

La RC mira con reserva el anuncio, mientras el PSC cree que debe dejarse de lado ser la caja de resonancia del Ejecutivo

Apenas cinco meses después de presentada la agenda parlamentaria 2025-2027, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ya plantea una reformulación. Ahora habrá tres ejes prioritarios y la idea es que respondan a los pedidos actuales de la ciudadanía.

A inicios de julio de 2025, Olsen presentó una agenda con cinco ejes y 53 proyectos de ley a ser tramitados entre 2025 y 2027. El trabajo legislativo se dividió en seguridad, desarrollo social, desarrollo económico, infraestructura y recursos naturales; así como lucha contra la corrupción. Todo esto en ese orden específico.

Las nuevas prioridades de Olsen para la Asamblea Nacional

Ahora, Olsen propone que, a inicios de 2026, las prioridades cambien. En una entrevista con El Universo, el titular del Legislativo señaló que se priorizarán la lucha contra la corrupción, la seguridad y la salud. Este último eje, por ejemplo, no estaba contemplado como un ámbito independiente en la agenda vigente, sino como parte del eje más amplio de desarrollo social.

En salud actualmente se contemplan cuatro iniciativas: procedimientos eutanásicos, reproducción humana asistida, tratamiento y control del cáncer, así como la nueva Ley del Deporte. Esta última ya fue aprobada.

Las reacciones de las bancadas legislativas al cambio de agenda

El anuncio, sin embargo, ha generado distintas reacciones entre las bancadas. La Revolución Ciudadana (RC), la segunda fuerza más numerosa del Legislativo, mantiene reservas frente a la propuesta. La legisladora Viviana Veloz aseguró que no ha existido ningún acercamiento para discutir esa reformulación, ni con su bloque ni con la comisión que preside.

“Este anuncio no genera ninguna expectativa, porque el oficialismo ha demostrado que no tiene rumbo ni proyecto de país. Su agenda ha sido un instrumento al servicio del presidente Daniel Noboa”, señaló Veloz.

En el Partido Social Cristiano (PSC) existe mayor apertura. El asambleísta Otto Vera indicó que este giro era previsible tras los resultados de la Consulta Popular de 2025. Cabe recordar que, en ese proceso electoral, ADN perdió las cuatro preguntas planteadas a la ciudadanía.

“Esperábamos eso desde que se dieron las elecciones. Debemos dejar de ser la caja de resonancia del Gobierno. En estos seis primeros meses lo que hemos hecho, en su mayoría, es aprobar los proyectos que vinieron del Ejecutivo”, señaló.

La fiscalización ha sido una deuda de la Asamblea Nacional en sus primeros meses de funcionamiento. Flickr Asamblea Nacional

El cambio respondería a la corrección de un error de origen

Ambos legisladores coinciden en una crítica central: la subordinación de la Asamblea al Ejecutivo. En el sitio web del Legislativo constan las leyes aprobadas que pasaron al Registro Oficial tras la sanción presidencial. Desde junio de 2025 se han promulgado 18 normativas, seis de ellas correspondientes a proyectos económicos urgentes del Ejecutivo. La más reciente fue la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

Hasta el momento no se ha realizado una evaluación formal de la agenda presentada en julio pasado. Pero, el propio Olsen afirmó el pasado 4 de diciembre, durante la sesión solemne por la Fundación de Quito, que ya se había cumplido el 40% de la agenda, aunque no ofreció detalles sobre ese cálculo.

Para el coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi, el cambio en la agenda responde a que, desde el inicio, esta fue mal diseñada. Señala que, pese a la existencia de mecanismos de participación ciudadana, no se concretó una inclusión efectiva de sectores como los gremios u otros sectores.

Para el experto, además, el dominio del Ejecutivo sobre el Legislativo ha determinado que la Asamblea no tenga margen para proponer. “Si se evalúa la producción legislativa no le corresponde a esta legislatura”, afirmó, en referencia a que no existen proyectos aprobados que sean de iniciativa de los actuales asambleístas.

Para el 2026 se prevé conocer qué proyectos se priorizarán a partir de los nuevos ejes.

