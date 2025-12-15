Expreso
El receso legislativo de la Asamblea Nacional se extenderá del 22 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.Cortesía asamblea nacional

¿Hasta cuándo funciona el receso de la Asamblea? Fechas clave para trámite de ley

El receso legislativo de la Asamblea Nacional se extenderá del 22 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó el lunes 1 de diciembre de 2025 el receso legislativo de fin de año. La medida se fundamenta en el artículo 123 de la Constitución, que establece que la Función Legislativa debe tener dos recesos anuales de 15 días cada uno.

En esta ocasión, el receso se aplicará desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, coincidiendo con las festividades de Navidad y Año Nuevo. La decisión fue tomada por unanimidad y afecta a los 137 asambleístas, así como a todas las instancias parlamentarias: el pleno, las comisiones permanentes y ocasionales, el Comité de Ética, los grupos parlamentarios y el propio CAL.

Actividades suspendidas y plazos congelados

Durante el receso legislativo quedarán suspendidas todas las actividades parlamentarias, lo que implica:

  • Sesiones del pleno de la Asamblea Nacional.
  • Reuniones de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales.
  • Actividades de los grupos parlamentarios temáticos e interparlamentarios de amistad.
  • Sesiones del Comité de Ética.
  • Reuniones del propio CAL.

Además, se congelarán los plazos legislativos relacionados con proyectos de ley, juicios políticos y procesos administrativos internos. Esto significa que cualquier trámite pendiente se retomará una vez concluido el receso, el 6 de enero de 2026.

BANCADA ADN ASAMBLEA NACIONL

El caso HealthBird llega a la Asamblea: ADN dice fiscalizar, pero partidos desconfían

Receso legislativo en la Constitución

El receso legislativo es una práctica establecida en la normativa ecuatoriana. El artículo 123 de la Constitución dispone que la Asamblea Nacional debe tener dos recesos al año, cada uno de 15 días. El primero suele coincidir con el medio año legislativo, mientras que el segundo se aplica en diciembre, durante las festividades de fin de año.

En años anteriores, la Asamblea ha aplicado recesos similares, siempre bajo la aprobación del CAL y en cumplimiento de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional únicamente puede convocar a periodos extraordinarios cuando así lo solicite la mayoría de los legisladores o el Presidente de la República.

Una vez emitida la convocatoria, el Parlamento está facultado para tratar exclusivamente los temas que hayan sido incluidos en dicha disposición, sin posibilidad de ampliar la agenda. Esto garantiza que los periodos extraordinarios no se conviertan en espacios para introducir asuntos ajenos a la urgencia planteada.

Proyectos pendientes y agenda legislativa

El receso llega en un momento en que la Asamblea Nacional mantiene una alta carga de proyectos acumulados. Hasta mayo de 2025 se contabilizaban 1.500 proyectos de ley en cola, a los que se suman los de la nueva agenda planteada por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, en julio de este año.

La hoja de ruta del Legislativo para el período 2025-2027 se divide en cinco ejes:

  • Seguridad Ciudadana.
  • Desarrollo Social.
  • Desarrollo Económico, Productivo y Sostenible.
  • Infraestructura, Recursos Naturales y Medio Ambiente.
  • Eficiencia del Estado y Lucha contra la corrupción.

Entre los proyectos pendientes figuran iniciativas como la regulación equitativa del consumo y actividades económicas en procesos electorales y la Ley Orgánica de Recuperación Productiva y Territorial frente al Crimen Organizado, que han sido presentadas pero aún no analizadas.

Solo en este mes 18 proyectos fueron expuestos en la Asamblea y todos en su estado figuran como "proyecto presentado"

