Ley seca Ecuador: Opiniones divididas sobre propuesta de reducción en época electoral

Gremios se muestran a favor y exponen sus motivos en la Comisión de Desarrollo Económico. Hay reparos en lo político

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, presento el proyecto de ley para reformar el Código de la Democracia

El proyecto de ley para reformar el Código de la Democracia en lo relacionado con la denominada Ley Seca avanza en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, mientras surgen voces a favor y en contra.

El 9 de diciembre de 2025 compareció ante la comisión María Cristina Mora, presidenta de la agremiación de restaurantes de Pichincha. Ella señaló que el sector gastronómico, de bebidas y turístico no puede paralizarse por medidas extremas. “El tener 72 horas (de ley seca) es realmente muchísimo; las pérdidas ascienden a millones de dólares”, indicó.

Agregó que, desde la agremiación de restaurantes de Pichincha, están de acuerdo con la reducción de horas, tomando en cuenta que en otros países de la región se funciona de esa manera y han tenido buenos resultados.

Las comparecencias para la construcción del informe para el primer debate continuaron este 10 de diciembre. Fueron invitados Raúl García, vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, y André Obiol, presidente de la Cámara de Restaurantes del Ecuador.

García afirmó que “tener tantas horas para un detalle tan pequeño como el no poder usar bebidas alcohólicas por cuatro o cinco días ante un evento electoral, que a veces hay más de uno en un solo año”, resulta excesivo.

Por su parte, Obiol recordó que, en los últimos cinco años, han existido 13 procesos electorales. “Si lo trasladamos a cifras, cada fin de semana electoral, el Ecuador deja de facturar entre 15 a 20 millones de dólares”, dijo Obiol. En esa afectación se incluyen sectores como el de bebidas, hoteles e, incluso, operadoras turísticas.

También hay reparos

Si bien la mayoría de sectores vinculados al comercio y al turismo muestran una posición a favor, existen críticas desde el ámbito político. Estas apuntan a que, en medio de temas sensibles como la seguridad, la Asamblea dedique tiempo a estas reformas.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señaló que “cuando en el país tenemos problemas realmente importantes como la seguridad, crisis económica y falta de empleo, encabeza la lista de prioridades legislativas a nivel nacional la reducción de horas de la ley seca”.

La Comisión de Desarrollo Económico está a cargo del trámite del proyecto de ley. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Para Alarcón, no solo la prioridad genera cuestionamientos, sino también que exista una propuesta para reformar una parte del Código de la Democracia sin considerar otros cambios importantes, como una reforma al sistema de partidos y a la rendición de cuentas sobre el financiamiento político.

¿De qué trata la propuesta?

Olsen propone modificar el artículo correspondiente para que la prohibición se aplique únicamente 12 horas antes del inicio de la jornada electoral y 6 horas después del cierre de la votación. El incumplimiento mantendría las sanciones previstas en la normativa vigente.

El titular del Legislativo argumenta que, en los últimos años, la ley seca ha generado impactos económicos y sociales que exceden su propósito original.

