Caso Chevron: ADN quiere que la Ley de Repetición finalmente se trate en la Asamblea

El oficialismo plantea que con esa ley, el dinero que debe pagar el Estado se cobre a exfuncionarios involucrados

El bloque oficialista de ADN anunció que impulsará la Ley de Repetición tras decisión sobre el caso Chevron.

La resolución sobre el caso Chevron generó reacciones en la Asamblea Nacional. Este 10 de diciembre de 2025, ADN y el correísmo se pronunciaron sobre la decisión del arbitraje internacional, según la cual Ecuador deberá pagar 220 millones de dólares.

La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció que esta obligación se deriva de un fallo emitido en agosto de 2018, en el que se estableció que el Estado ecuatoriano incumplió el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con Estados Unidos.

Con la reciente emisión del Laudo de Cuantificación de Daños, se conocen ahora los montos exactos que debe asumir el país. Según la PGE, se evitó un pago superior a 2.900 millones de dólares, lo que representa una reducción cercana al 93 % del valor total que Chevron había reclamado en el proceso internacional.

Las reacciones en la Asamblea

El bloque oficialista de ADN se pronunció en conjunto la mañana del 10 de diciembre de 2025. Fue el legislador Xavier Ordóñez quien afirmó que lo ocurrido es grave “porque el país estuvo a nada de una catástrofe económica”.

Ordóñez hizo referencia a la campaña de la Mano Sucia de Chevron que, en su momento, impulsó el expresidente y sentenciado por el caso Sobornos, Rafael Correa, durante su gobierno. “La mano negra sí se presentó. No la mano negra de Chevron que costó millones de dólares en campañas publicitarias. La mano negra del correísmo que una vez más entró a la justicia”, dijo Ordóñez.

El oficialismo planteó que se tramite lo antes posible la Ley de Repetición. “Esta bancada exige que se trate en primer debate la Ley de Repetición. Esa ley que, hasta ahora, la mano negra del correísmo ha impedido que se dé”, agregó Ordóñez.

¿De qué se trata esta ley?

La acción de repetición tiene que ver con el establecimiento de la responsabilidad civil patrimonial de servidores o exservidores públicos, con la finalidad de recuperar los gastos pagados a entes privados derivados de sus acciones u omisiones.

⭕️ | FALLO HISTÓRICO EN BENEFICIO DEL ECUADOR EN CASO CHEVRON | Éxito rotundo de la Procuraduría General del Estado en tribunales internacionales que le ahorra al país más de USD 3,130 millones. #Chevron pic.twitter.com/DcPssfWLn9 — Procuraduría Ecuador (@PGEcuador) December 9, 2025

Ordóñez explicó que, si bien la repetición consta en la Constitución, no cuenta con una ley ni con un reglamento, por lo que es inaplicable. El problema es que dicho proyecto de ley ni siquiera tiene una comisión a la cual haya sido derivado.

Las iniciativas ya fueron presentadas, pero el oficialismo no tiene claridad sobre cuál debería ser impulsada. Como referencia, hay un proyecto presentado por la legisladora oficialista Camila León y otro por la Procuraduría General del Estado.

La respuesta del correísmo

Por su parte, el bloque de la Revolución Ciudadana defendió lo hecho por Correa. El legislador Comps Córdova afirmó: “Resulta que el Procurador General celebra que ahora pagamos 220 millones de dólares a un petrolera que ha causado daño y contaminación ambiental. El Gobierno pretende pagar a la Texaco”, mencionó.

Córdova también sostuvo que en el laudo arbitral no se hace referencia al correísmo. “Lo cierto es que hay gobiernos irresponsables desde 1995 que liberaron de responsabilidad a la Texaco, cuando lo lógico… Los denunciantes plantearon un juicio y la justicia ecuatoriana dio la razón y obligó a que Texaco pague 9.500 millones de dólares”, señaló.

La campaña "La Mano Sucia de Chevron" se difundió durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Cortesía.

El origen del litigio internacional

El conflicto se originó siete años atrás, cuando el tribunal arbitral determinó que Ecuador incurrió en denegación de justicia en el caso tramitado en la Corte Provincial de Sucumbíos, donde se había ordenado a Chevron pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales en la Amazonía.

Esa sentencia, divulgada en 2011, dio paso a la campaña oficial La Mano Sucia de Chevron, promovida en 2013 por el entonces presidente Rafael Correa, acompañado de otras autoridades y personalidades internacionales, quienes visitaron el Campo Aguarico Cuatro para mostrar crudo adherido a sus manos.

Con el paso de los años, esa resolución recibió cuestionamientos, sobre todo en el arbitraje internacional, que argumentó, entre otras cosas, un fraude procesal.

