Chevron: Ecuador pagará $220 millones y se ahorra $2.900 millones, las implicaciones

Ecuador deberá pagar USD 220 millones a Chevron; el Estado afirma que evitó desembolsar más de $ 2 900 millones

Referencial.La Procuraduría General del Estado confirmó que Ecuador deberá pagar $220 millones a Chevron, tras el fallo del tribunal arbitral de La Haya.

Un tribunal arbitral de La Haya determinó que Ecuador deberá cancelar $ 220 millones a la petrolera Chevron, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).

Según la entidad, esta obligación deriva de un fallo emitido en agosto de 2018, en el que se estableció que el Estado ecuatoriano incumplió el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con Estados Unidos. Con la reciente emisión del Laudo de Cuantificación de Daños, se conocen ahora los montos exactos que debe asumir el país.

La PGE señaló que, con esta decisión, se evitó un pago superior a $ 2 900 millones, lo que representa una reducción cercana al 93 % del valor total que Chevron había reclamado en el proceso internacional.

Indemnización definida por el Tribunal

El organismo precisó que el tribunal fijó una indemnización global de $ 220,8 millones, compuesta por $ 180,4 millones correspondientes al capital y $ 40,4 millones por intereses previos al laudo. La institución agregó que el proceso avanza ahora hacia su cuarta fase, enfocada en definir las costas del arbitraje, mientras continúa un análisis técnico-jurídico para evaluar posibles actuaciones posteriores.

El presidente Daniel Noboa, en una entrevista emitida en septiembre de 2025, indicó que la obligación podría llegar a $ 800 millones. En la proforma presupuestaria de 2024, el Estado incluso había considerado una contingencia de hasta $ 2 000 millones por este proceso.

El origen del litigio internacional

El origen del conflicto se sitúa siete años atrás, cuando el tribunal arbitral determinó que Ecuador incurrió en denegación de justicia en el caso tramitado en la Corte Provincial de Sucumbíos, donde se había ordenado a Chevron pagar $ 9 500 millones por daños ambientales en la Amazonía.

Esa sentencia, divulgada en 2011, dio paso a la campaña oficial La Mano Sucia de Chevron, promovida en 2013 por el entonces presidente Rafael Correa, acompañado de otras autoridades y personalidades internacionales, quienes visitaron el Campo Aguarico Cuatro para mostrar crudo adherido a sus manos.

Con el paso de los años, esa resolución fue dejada sin efecto tras establecerse que hubo fraude procesal.

Reacción de Chevron

La petrolera manifestó estar conforme con la resolución. En un comunicado remitido a medio local, señaló que el tribunal arbitral reafirmó la existencia de fraude judicial, sobornos y corrupción ocurridos durante un gobierno ecuatoriano anterior, fortaleciendo —según Chevron— el estado de derecho a nivel internacional.

La compañía recordó que el tribunal ya había declarado fraudulenta la sentencia ecuatoriana de $ 9 500 millones y destacó que ahora Ecuador deberá pagar más de $220 millones, monto relacionado con los costos asumidos por la empresa para evitar la ejecución de aquella resolución en diversas jurisdicciones del mundo.

