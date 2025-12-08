Ecuador es señalado como la “superautopista de la cocaína”, según The New York Times

El NYT atribuye el auge del narcotráfico en Ecuador a decisiones políticas y a fallas en la cooperación internacional

El buque “Gran Encuentro 126” durante la inspección en Posorja, donde se detectó y neutralizó la contaminación del contenedor.

Ecuador se ha convertido en la “superautopista de la cocaína”, según autoridades estadounidenses citadas por The New York Times. El diario publicó un extenso reportaje titulado ¿La lucha de EE. UU. contra el fentanilo ha permitido el auge de la cocaína en América Latina?, en el que revela que el 70 % de la oferta mundial de cocaína habría circulado por territorio ecuatoriano en los últimos años.

La investigación fue realizada por la periodista Maria Abi-Habib, quien recorrió varias zonas del país y acompañó a miembros de la Marina ecuatoriana durante sus operativos. El reportaje incorpora testimonios de funcionarios y exfuncionarios de Ecuador y Estados Unidos, entre ellos el exembajador estadounidense Michael Fitzpatrick.

Las películas más vistas del 2025: líderes de taquilla en Ecuador y el mundo Leer más

El crecimiento del crimen organizado no fue un hecho espontáneo

El NYT sostiene que el crecimiento del crimen organizado en Ecuador no fue un fenómeno repentino, sino el resultado de decisiones políticas adoptadas en distintos momentos.

Entre los factores señalados destacan la salida de la Base de Manta en 2009, la reducción de programas antidrogas financiados por Estados Unidos y el deterioro de la cooperación bilateral, lo que habría dejado al Estado ecuatoriano con una capacidad limitada para frenar a los grupos criminales.

RELACIONADAS Municipio alerta a Fuerzas Armadas por caos y desechos fuera de la Base en Guayaquil

A ese escenario —advierte el periódico— se sumó posteriormente otro elemento clave durante la administración de Donald Trump, que terminó por debilitar aún más los esfuerzos regionales contra el narcotráfico.

La priorización del fentanilo reconfiguró el tablero regional

El reportaje señala que la salida de la patrulla aérea estadounidense en Manta y el cierre de oficinas militares de cooperación abrió espacio para que cárteles mexicanos, guerrillas colombianas, mafias europeas y bandas locales consolidaran redes dentro del país.

Según la investigación, en 2017, durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos concentró la mayor parte de sus recursos en combatir el fentanilo, una decisión respaldada por cifras críticas: ese opioide sintético provocó cerca de 73.000 muertes por sobredosis en 2023, frente a unas 6.000 vinculadas a la cocaína.

La carta del Pollo Carvajal, exdirector e inteligencia chavista, a Donald Trump Leer más

En ese giro estratégico, las organizaciones criminales transnacionales encontraron en Ecuador un escenario con menos vigilancia, lo que facilitó la expansión de rutas marítimas y terrestres hacia Europa y Estados Unidos.

De acuerdo con el NYT, esta combinación de elementos llevó a que varias ciudades ecuatorianas se posicionaran entre las más violentas del planeta, mientras autoridades nacionales alertaban sobre “una guerra existencial” contra estructuras del narcotráfico cada vez más arraigadas.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ