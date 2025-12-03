Golpe al narco: 197 paquetes de cocaína incautados en puerto de Guayaquil

La Policía Nacional incautó 197 paquetes de cocaína durante un operativo ejecutado en el Distrito Esteros

El hallazgo se produjo durante labores preventivas en el interior de un puerto.

La Policía Nacional incautó 197 paquetes de cocaína durante un operativo ejecutado la madrugada del 2 de diciembre de 2025 en el Distrito Esteros, en Guayaquil. La intervención estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA), con apoyo de la Unidad Canina (CRAC), Criminalística y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA).

(Sigue leyendo: Cocaína en contenedores de fruta: así operaba red en España ligada a Ecuador)

El hallazgo se produjo durante labores preventivas en el interior de un puerto, cuando los agentes detectaron una posible contaminación en un contenedor. Ante la alerta, se interceptó un camión conducido por Rafael. Tras la inspección del contenedor —que estaba vacío y sin sello de seguridad— el can especializado marcó una alerta positiva.

En el interior se encontraron cuatro sacos de yute que contenían 197 paquetes tipo ladrillo. La Prueba Preliminar Homologada (PIPH) confirmó que se trataba de cocaína, con un peso bruto de 222.216 gramos.

RELACIONADAS Incautan más de media tonelada de droga en operativo policial en Esmeraldas

En el interior se encontraron cuatro sacos de yute que contenían 197 paquetes tipo ladrillo. Cortesía

Allanamientos sin éxito

Como parte de las acciones operativas, la Policía realizó allanamientos posteriores. En el domicilio del conductor, en Isla Trinitaria, no se hallaron indicios relevantes. En un inmueble en Parque Samanes, donde reside el guardia de seguridad Danilo, se encontró un teléfono celular sin batería. Un tercer allanamiento en el sector La Pradera II tampoco arrojó resultados.

(Te puede interesar: Caso Euro 2024: condenan a 4 personas y 3 empresas a diez años por lavado de activos)

Captura de ‘Pipo’ Chavarra en España: cae el líder de Los Lobos que fingió su muerte Leer más

Los dos involucrados —Rafael de nacionalidad venezolana, y Danilo ecuatoriano— fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, que definirá las acciones legales correspondientes. Además, se incautaron tres terminales móviles, un contenedor y un cabezal utilizados en la operación.

La Policía informó que el caso forma parte de las acciones de control contra el tráfico internacional de drogas y los intentos de contaminación de carga en puertos del país.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!