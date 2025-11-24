Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

operativo
En el operativo policial se incautó más de media tonelada de sustancias sujetas a fiscalización en Esmeraldas.captura de video Policía Nacional

Incautan más de media tonelada de droga en operativo policial en Esmeraldas

La Policía Nacional incautó más de media tonelada de cocaína en un centro de acopio en Esmeraldas

La Policía Nacional informó este domingo la incautación de 697.650 gramos de clorhidrato de cocaína en un centro de acopio ubicado en Esmeraldas. El inmueble, que funcionaba como camaronera, presuntamente servía para almacenar grandes cantidades de droga con destino a Centroamérica.

RELACIONADAS

En el operativo se decomisaron 30 bultos con 599 paquetes rectangulares de cocaína, cuyo valor en el mercado europeo se estima en $32,6 millones. Además, se hallaron un revólver, un arma larga y 24 cartuchos, lo que evidencia el nivel de organización y protección con el que operaba la estructura criminal.

Operativos simultáneos 

El 18 de noviembre, la Policía Nacional ejecutó una serie de operativos simultáneos en Manabí, Guayas, Bolívar y El Oro, que derivaron en la aprehensión de cinco presuntos integrantes de los grupos delictivos Águilas y Choneros. Las intervenciones formaron parte de acciones coordinadas contra el tráfico de drogas, el robo de vehículos y el porte ilegal de armas.

RELACIONADAS

De acuerdo con información policial, los procedimientos se desarrollaron en zonas urbanas y rurales, donde equipos de inteligencia y unidades tácticas realizaron allanamientos y controles dirigidos a estructuras dedicadas a actividades ilícitas.

Entre los resultados consta la incautación de nueve armas de fuego, 155 municiones y seis teléfonos celulares presuntamente utilizados para coordinar actividades criminales. También se recuperaron tres vehículos y cuatro motocicletas reportados como robados. En el ámbito antidrogas, los agentes decomisaron 374 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, además de $6.800 en efectivo.

detenidos por trafico de drogas en Quito

Operativo ‘Hierba Buena’ desarticula centro de acopio de droga en el norte de Quito

Leer más

Otros operativos durante el 2025

El hallazgo en Esmeraldas se suma a otros operativos ejecutados en 2025. El pasado 13 de febrero, la Policía Nacional desplegó el operativo “Gran Fénix 08” en Sucumbíos, Orellana, Tungurahua, El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí. En esa acción se desarticuló una estructura vinculada a los grupos armados organizados “Los Lagartos” y “Comandos de Frontera”, dedicada al tráfico internacional de drogas. El resultado fue la incautación de más de 7,8 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización y la captura de varios objetivos de alto valor.

RELACIONADAS

En julio, otro operativo simultáneo en Galápagos, Manabí, Guayaquil y Quito dejó ocho detenidos y la incautación de media tonelada de cocaína lista para su distribución, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares utilizados para coordinar las operaciones.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Sabotaje a las fiestas de Quito? Rafael Correa habla de 'venganza'

  2. Feriados que le quedan a Ecuador en 2025: fechas de noviembre y diciembre

  3. Prestadores externos de salud IESS: ¿desde cuándo dejan de atender a derivados?

  4. Chelsea vs Barcelona: dónde ver EN VIVO duelo Caicedo vs Yamal por Champions League

  5. Droz cumple 25 años: "Nunca fuimos un error"

LO MÁS VISTO

  1. Temblor en Ecuador hoy: sismo de magnitud 3.9 se sintió este 23 de noviembre de 2025

  2. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  3. "Esa es": Aquiles Álvarez respalda el baile que revivió la calle Panamá en la noche

  4. "Soy yo el que estoy de más": El ultimátum de Correa a RC tras pacto Aguiñaga-Tibán

  5. ¿Quiénes se beneficiarán de la acción de protección para la devolución del IVA?

Te recomendamos