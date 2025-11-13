Operativo en Guayas desmantela red que traficaba droga por 300 millones de dólares
Detectan red transnacional que enviaba droga a Europa mediante empresas fachada desde Ecuador
Este jueves 13 de noviembre, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado desarticularon una red de narcotráfico que enviaba cargamentos de droga valorados en más de 300 millones de dólares hacia Europa y África.
Durante el operativo, se detuvo a 11 personas tras realizarse ocho allanamientos en los cantones Samborondón, Daule y Naranjal.
Empresas fachada para exportar droga
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el grupo delictivo utilizaba tres compañías exportadoras para enviar la droga a países como España, Bélgica, Países Bajos y Libia.
Según la Policía, la operación tuvo una fase internacional en España, donde también fueron detenidos ciudadanos españoles y albaneses vinculados a la red.
“Estas compañías tenían movimientos económicos bajos y, de repente, pasaron a manejar cifras millonarias”, explicó el ministro Reimberg.
Evidencias y duración de la investigación
Durante los allanamientos se incautaron armas de fuego, teléfonos celulares y documentos que servirán para profundizar las investigaciones.
Las autoridades indicaron que la investigación se desarrolló durante tres años antes de lograr la desarticulación completa del grupo criminal.
Con este operativo, la Policía Nacional suma un nuevo golpe al narcotráfico y refuerza las acciones de control frente a las organizaciones criminales que operan desde Ecuador hacia el exterior.
