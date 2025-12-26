Roger Ycaza: “Frailejones me ha hecho poner los pies sobre la tierra”

Conversamos con el músico, ilustrador y escritor ambateño sobre el grupo que conformó con Alex Alvear y Andrés Caicedo

Frailejones, banda quiteña formada por Roger Icaza (voz y guitarra), Alex Alvear y Andrés Caicedo (de izquierda a derecha).

Si bien en 2017 Roger Ycaza fundo Frailejones como un proyecto personal, llegó el momento en que sus canciones empezaron a pedir elementos adicionales a su guitarra y voz.

Fue entonces que se acercó a dos queridos amigos, Alex Alvear y Andrés Caicedo, músicos con largas trayectorias, para que se encargaran del bajo y batería, respectivamente, y complementen esta propuesta que en su momento Roger definió como proyecto sónico desde la sierra ecuatoriana.

Se trata de un apelativo que considera sigue siendo el más cercano para definir una música que apela a diferentes referencias y estados de ánimo, recogiendo todo el bagaje que en diferentes géneros han cosechado sus integrantes.

Más allá de etiquetas, Roger con Frailejones ofrece canciones muy íntimas, con letras y melodías que remiten al paso del tiempo y al proceso de aprender en el camino.

Por eso, aprovechando el reciente lanzamiento de dos nuevas canciones de Frailejones, Desierto y Frontera, conversamos con el artista ambateño acerca del recorrido vital de la banda.

Además abordamos su faceta como escritor e ilustrador, tras haber editado recientemente las obras para niños ¡Vamos! (con el sello español Lumen) e Instante (del sello argentino Lectura Ediciones).

Esta última, publicada en Argentina, fue seleccionada como uno de los mejores libros infantiles del 2025 por la Biblioteca Pública de Nueva York, cuyo equipo de profesionales cada año revisa títulos de todo el mundo en busca de los mejores libros para los lectores. Instante forme parte del listado de 25 títulos en esta división.

Un amplio espectro sonoro

Roger, usted es el principal compositor de Frailejones, pero tiene al lado a dos músicos gigantes como Alex y Andrés. ¿Cómo es la metodología de trabajo de la banda?

El proceso parte de mí. Soy el compositor de la letra y música. Siempre trato de mostrarles a ambos las canciones con una estructura ya cerrada, pero sí respeto mucho los arreglos e ideas que ellos proponen. Y ahí las canciones cambian, eso es lo lindo.

Cuando se juntan los tres surge esa magia especial

Es que cada uno viene de un lugar distinto de la música. Andrés y Alex se conectan mucho en lo jazzero, que a mí también me gusta, pero yo vengo del lado del ‘hazlo tú mismo’, más punk. Aunque también tengo mucha cercanía con la música andina.

Son un súper grupo. Usted viene de Mamá Vudú. Andrés está en Guardarraya y tiene su proyecto jazzero Catpot. Alex es solista, estuvo en Promesas Temporales y toca en Wañukta Tonic

Pero estos súper grupos, como los llaman, no terminan siendo como las bandas de las que salen sus miembros. Son simplemente nuevos intentos; a veces funcionan, a veces no. Frailejones me ha hecho una vez más poner los pies en la tierra, como que siempre tengo que estar empezando. Cuando dejé Mamá Vudú, sabía que ya no tendría un nombre que me sostenga.

En el sonido de Frailejones se nota un deseo de no encasillarse

Trato de que nuestro espectro sea amplio. Nuestro primer disco, Noches en vela y mares de luz (2019), estuvo dividido entre el rock y música andina, latinoamericana. En cambio el EP de 2023 La tormenta y la calma fue totalmente rock. Incluso tocamos un cover (Momentos de cruel pasión) de Total Death (doom death quiteño).

De Noches en vela... lanzaron un tiraja en tape (cinta)

Cuando lo lanzamos, yo quería sacar un vinilo, pero el presupuesto no me dio. Después quise hacer un disco objeto en CD, pero tampoco lo logré. Entonces cuando se cumplieron cinco años de ese disco, creo que fue, saqué esta edición totalmente limitada. Solo fueron 50 cassettes. Entonces me puse a buscar proveedores.

En las redes vi que quedaron hermosos los cassettes

A mí me encantaría siempre tener una edición física de todo lo que hago. El año anterior a Noches en vela... salió una edición de covers y remixes de diferentes músicos de acá del país haciendo versiones de Frailejones. Y ahí está, por ejemplo, Marley Muerto (proyecto de Daniel Pasquel de Can Can), Niebla FM, Guanchaka (proyecto de Guanaco), Tonicamo y varios músicos de acá del país. y ahí sí saqué yo una edición igual, muy limitada, que era muy distinta.

¿En qué consistía?

Lo que hice ahí es de la portada del disco, que era diferente, hacer una impresión de alta calidad, un 'print' de alta calidad, firmado y numerado, una especie de cuadro. Venía en un tubito ese 'print', con un código QR que te enviaba a una web donde podías descargarte todo el álbum en alta definición, y te descargabas la portada y la contraportada para imprimirla, si tú deseabas, y también un protector de pantalla para el teléfono, cosas así.

¿Cómo definiría lo más reciente de la banda?

Ha vuelto a tener este carácter más introspectivo. Nuestras dos últimas canciones, Desierto y Frontera, hablan mucho del tema de dejar tu tierra, la migración, el irte, el caminar.

En un par de años cumplirán una década ya

Mientras tanto hay que seguir haciendo cosas, sin forzar nada tampoco. Ya no hay que demostrar nada en este punto.

Un pasado muy presente



En una entrevista reciente de EXPRESIONES con Edgar Castellanos, de Mamá Vudú, nos dijo que a pesar de que usted ya no forma parte de la banda, aún se siente su influencia, su sonido

Lo que mencionas es lindo. Yo estuve con Mamá Vudú 25 años, una vida entera. Entonces ahí construimos una familia. Cuando decidí irme de la banda, mi intención era justamente lograr que no se rompan esos lazos.

Asumo que ellos también han dejado huella en usted

Claro, especialmente Edgar y Álvaro (Ruiz), porque fuimos los tres quienes construimos eso. Siempre estarán presentes en mí, sobre todo como personas, individuos y seres que trabajan tanto individual como colectivamente.

¿Siente entonces que Frailejones tiene influencias de Mamá Vudú en lo sonoro?

No, porque yo ahí traté justamente de soltar todo lo que había venido construyendo con Mamá Vudú. Igual Edgar, que en su momento hizo Niebla FM, proyecto de música electrónica en el que él también trató de llevar la música a otro lado. Hace poco en un concierto, un amigo me dijo que una de las cosas que más le gustan de Frailejones es que no suena a Mamá Vudú. Él admira mucho a Mamá Vudú y también se ha convertido en un gran fan de Frailejones.

El cambio y la evolución son inevitables

Creo que esa es la idea de todos: cuando sueltas algo, tratar de ya no regresar a eso, sino tratar de encaminarte hacia otro lado, aunque ese pasado siempre va a estar contigo.

Frailejones explora con sonidos que vienen del rock, el jazz, el minimalismo, el folk andino y la música latinoamericana Frailejones

“Soy autodidacta”

Sus facetas como ilustrador y músico se complementan, a pesar de que se podría pensar que son artes distintos

Sí, sí, en mi caso son totalmente complementarias, porque además yo soy autodidacta, las cosas que hago nunca las estudié académicamente. Por la música entré a componer canciones, pero también a escribir las letras. Eso me fue llevando y conectando a la escritura y literatura.

Con la ilustración también se cuenta una historia

La ilustración tiene que narrar visualmente, entonces ahí también está complementando lo otro que ya venía haciendo. Desde hace muchos años ya, también escribo mis propias historias, soy un autor integral. Ahora yo propongo mis libros a editoriales con las que trabajo, así como propongo mi música. Ahora todo parte de mí.

Recientemente publicó Instante (Lecturita Ediciones) y ¡Vamos! (Lumen)

Todo ha sido un proceso de aprendizaje año tras año. Crecí aceptando proyectos de otras personas y para diferentes medios, o dando mi visión para historias de otra gente. Y ahí te puedes quedar tranquilamente, pero mis inquietudes siempre iban por otro lado, por el lado de contar lo mío.

Como en la música

Nunca pensé en la opción de ser un músico que hace covers y toca en bares, que me parece muy lindo, pero yo necesito poder componer mis canciones y armar mis propios proyectos.

