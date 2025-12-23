Libro de Roger Ycaza, en la selección 2025 de la Biblioteca Pública de NY

‘Instante’ fue elegido por el personal experto de la biblioteca como uno de los Mejores Libros Para Pequeños de este año

Roger, además de escritor e ilustrador, es un músico con una larga trayectoria en bandas como Mamá Vudú, Mundos y su actual proyecto, Frailejones

Enhorabuena para la producción literaria ecuatoriana y de toda la región latinonamericana, el libro Instante del escritor, ilustrador y músico Roger Ycaza fue seleccionado por el personal de la Biblioteca Pública de Nueva York como una de las mejores publicaciones infantiles del año 2025 en español.

La obra vio la luz con el espaldarazo del sello editorial independiente Lecturita Ediciones, de Argentina. Y si bien apunta a niños y adolescentes, puede ser disfrutada por cualquiera con la sensibilidad para encontrar belleza en los gestos sencillos y en las palabras sinceras.

Instante es un canto y una invitación a valorar el momento compartido, a la familia, los aprendizajes cotidianos y la capacidad de sorprendernos.

En conversación con EXPRESIONES, Roger nos cuenta: “Yo soy autodidacta, las cosas que hago nunca las estudié académicamente. Cuando quise hacer mis primeras canciones, empecé a escribir la música, pero también la letra. Eso me fue llevando y conectando hacia el lado de la escritura y de la literatura”.

De la misma manera, “con la ilustración también cuentas una historia, entonces ahí se complementan todas mis facetas, Desde hace mucho ya, también escribo mis libros, mis propias historias, soy autor integral. Mis facetas como ilustrador, escritor y músico son complementarias”.

Después de años de trabajar en la ilustración y escritura para proyectos de otros autores y diferentes medios, Roger ahora propone sus libros a las editoriales que han confiado en su vision.

“Todo ha sido un proceso de aprendizaje paso a paso, año tras año. Crecí aceptando proyectos de otras personas, para diferentes medios, o dando mi visión para historias de otra gente. Y ahí te puedes quedar tranquilamente, pero mis inquietudes siempre iban por otro lado, por el lado de contar lo mío, Ahora todo parte de mí”.

Páginas interiores del libro 'Instante', de Roger Ycaza Roger Ycaza

'Instante' evoca los momentos fugaces que nos permiten agradecer por la vida y el paso del tiempo. Roger Ycaza

Recientemente Roger tambien publicó ¡Vamos! con la editorial Lumen de España (del grupo Penguin Random House), una reflexión sobre el tema de la migración y que el autor admite que le dolió escribir e ilustrar.

Además de su trabajo como dibujante y escritor, Roger Ycaza es muy reconocido en la escena musical ecuatoriana. Fue el vocalista y guitarrista por muchísimos años de Mamá Vudú, un referente en la movida independiente de la región. También formó parte de Mundos junto a Denisse Santos y actualmente lidera el trío Frailejones, acompañado de Alex Alvear y Andrés Caicedo (baterista de Guardarraya).

