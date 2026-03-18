Comisión de Salud aprueba informe para primer debate de Ley de Eutanasia

Avanza Ley de Eutanasia en la Asamblea: informe para primer debate establece comités de evaluación y garantías para pacientes

La Asamblea Nacional de Ecuador analiza el informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia, este 17 de marzo de 2026.

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional aprobó, este 17 de marzo de 2026, el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia. El documento busca establecer un marco jurídico que equilibre la protección de la vida con la autonomía personal, respondiendo a la necesidad de quienes enfrentan sufrimientos extremos por enfermedades irreversibles.

Según el organismo legislativo, la normativa garantiza un procedimiento riguroso bajo estrictos controles médicos y administrativos, asegurando que la decisión del paciente sea una respuesta legal ante cuadros de dolor físico o psíquico que resulten intolerables.

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Ejes centrales de la propuesta

La iniciativa reconoce, en primer lugar, el derecho de los ciudadanos a tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y los tratamientos que desean recibir o rechazar, bajo los principios de libre desarrollo de la personalidad. Para asegurar el cumplimiento de la norma, se plantea la creación de comités interdisciplinarios provinciales y un Consejo Nacional de Garantía y Evaluación, encargados de realizar un análisis integral de cada solicitud desde perspectivas médicas y sociales.

Además, el proyecto incorpora garantías complementarias para proteger los derechos al final de la vida. Esto incluye la validación del documento de voluntad anticipada, el acceso universal a cuidados paliativos y el respeto irrestricto al derecho de objeción de conciencia del personal sanitario.

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Hacia la deliberación en el Pleno

Tras la aprobación en la comisión, los legisladores recomendaron continuar con el proceso en el Pleno para enriquecer el texto con aportes de especialistas en bioética, medicina y derecho constitucional. El objetivo es fortalecer las políticas públicas de salud y asegurar mecanismos de control que garanticen transparencia en cada procedimiento.

Finalmente, el informe exhorta a las instituciones del Sistema Nacional de Salud a implementar procesos de capacitación para el personal sanitario. De esta manera, se busca que el conocimiento sobre los derechos y procedimientos vinculados a las decisiones médicas al final de la vida sea uniforme en todo el país.

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