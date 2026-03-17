Ecuador aprueba ley que obliga a presos a trabajar para cubrir sus necesidades

Los internos en Ecuador deberán trabajar dentro de las cárceles para cubrir sus gastos básicos

El debate sobre la gestión de las cárceles de Ecuador encontró un nuevo capítulo este martes 17 de marzo de 2026. En la Universidad Católica de Cuenca, donde se instaló el Pleno de la Asamblea Nacional, los legisladores aprobaron la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, que establece que los presos deberán trabajar para sostener sus necesidades básicas dentro de los centros de reclusión. La votación terminó con 84 votos a favor y ahora el proyecto pasará al Ejecutivo.

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La norma busca reorganizar el sistema penitenciario, mejorar la seguridad dentro de los penales y generar mecanismos de control tanto para internos como para el personal de seguridad.

Cómo funcionará la reforma penitenciaria

La ley convierte el trabajo de los internos en parte de su rutina diaria, cubriendo alimentación, higiene y otros servicios. Además, se incorpora un sistema de inteligencia penitenciaria, que permitirá clasificar la peligrosidad de los internos y anticipar posibles incidentes.

El personal de seguridad también tendrá nuevas obligaciones: capacitación, evaluaciones, pruebas de confianza y rotación de cargos. La normativa autoriza además el uso legítimo de la fuerza dentro de los centros, en el marco de las funciones de los custodios.

Apoyo y rechazo político

El proyecto fue impulsado por la legisladora Inés Alarcón y recibió respaldo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que destacó la necesidad de reforzar la seguridad y la organización de los centros penitenciarios.

Por su parte, la bancada Revolución Ciudadana (RC) votó en contra. Según sus miembros, mientras el Estado no tenga un control efectivo de los penales, la reforma podría no resolver la crisis carcelaria. Durante la sesión, quedó en evidencia la diversidad de opiniones sobre cómo enfrentar problemas históricos de los centros de reclusión, como el déficit de personal y la sobrepoblación.

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Qué se espera con la implementación

Con la ley, se prevé que los internos asuman parte de su manutención a través del trabajo, mientras que el Estado pueda administrar los recursos de manera más organizada. La creación del sistema de inteligencia penitenciaria y los controles para los custodios buscan mantener la organización y supervisión dentro de los penales.

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