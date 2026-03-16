¿Adolescentes han pedido cambio de género? Esto dijo el Registro Civil en la Asamblea

El Registro Civil acudió a la Comisión de Participación, durante la fiscalización a los efectos de la sentencia de la CC

Diana Jácome, de la Comisión de Participación, inició la fiscalización de los efectos del fallo de la CC sobre las solicitudes de los adolescentes para el cambio de género en el Registro Civil.

La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, Diana Jácome, convocó este 16 de marzo de 2026 al director del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, a que comparezca en la sesión en la que se fiscalizará "los actos que han generado conmoción social a partir de la decisión de la Corte Constitucional" sobre la modificación del criterio de edad para la solicitud de rectificación de identidad de género que permite a los adolescentes de entre 12 a 18 años de edad puedan presentar dicha petición.

Antes del inicio de la sesión y durante la misma, Jácome manifestó que "no estamos fiscalizando el fallo sino los efectos que produce la ley" y defendió que el Parlamento puede hacer seguimiento a los leyes, luego de que la asambleísta oficialista fue cuestionada por la competencia para revisar la sentencia del máximo organismo de administración de justicia constitucional.

El director Rivadeneira no asistió, pero delegó a otros funcionarios. Uno de ellos fue María José Rentería, coordinadora de Asesoría Jurídica del Registro Civil, quien cuestionó que la Corte haya decidido que la Institución deba emitir la normativa para dar viabilidad al trámite que presente el adolescente.

Otras dudas que expuso es si se requerirá el consentimiento de ambos padres o de representantes legales, qué pasa en caso de huérfanos, quién emite los informes psicosociales y cuántos se necesitan, si el procedimiento se debe ejecutar vía administrativa o judicial, entre otras interrogantes.

Asambleístas debatieron pertinencia y detalles del proceso

Comisión oficialista iniciará fiscalización sobre rectificación de género en cédula Leer más

Luego, J´acome abrió el debate en la mesa. En ese momento el asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana (RC), intervino y recordó que los fallos de la CC son de "carácter definitivo e inapelables" y el incumplimiento de la norma acarrearía la destitución.

Luna dijo que con el fin de verificar la supuesta "conmoción social" y para realizar un análisis con objetividad consultó cuántos pedidos de los adolescentes ha recibido el Registro Civil para el cambio de género en la cédula. Rentería respondió que "no ha tenido ningún pedido en estos días", después de que la entidad recibió la notificación de la Corte el pasado 10 de marzo.

Otro de los integrantes de la Comisión, el oficialista Jorge Chamba, tildó de "aberración" al fallo de la Corte y habló del "raciocinio" de los adolescentes para tomar una decisión de esa índole.

A esta sesión también fueron convocados médicos, psicólogos, representantes de fundaciones y expertos en derecho constitucional para conocer su criterio personal, señaló Jácome.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!