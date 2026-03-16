Adolescente trans lleva a Corte Constitucional a pronunciarse sobre género en cédula

La Comisión de Transparencia y Participación se reunió para revisar la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con un adolescente trans.

Desde el 2020, el adolescente JISC empezó su proceso de transición, por el que una persona transgénero alinea su vida con su género sentido, dejando atrás el asignado al nacer. Así que a la Corte Constitucional le pidieron resolver para que en la cédula de su hijo aparezca el género y no el sexo.

La Corte resolvió señalando que el artículo 94 de la Ley Orgánica de gestión de la identidad y datos civiles, que establece el requisito de mayoría de edad para la rectificación del dato de identidad de género, es inconstitucional si:

La solicitud de rectificación de la mención del género en los documentos de identidad es presentada por un adolescente, con sus representantes legales, y está respaldada por informes psicosociales que acreditan, a partir de una evaluación individualizada, que cuenta con un grado suficiente de madurez para adoptar decisiones libres, informadas y voluntarias en relación con su identidad de género.

Los padres específicamente le pidieron a la Corte Constitucional que intervenga para que su hijo "pueda tener un desarrollo pleno de su identidad, que no tenga que esconderse ni agachar la cara, que pueda transitar libremente".

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Esto contó la madre del adolescente trans a la Corte

La madre contó, a manera de ejemplo, que cada vez que acuden a un hospital del IESS presenta la cédula de su hijo y hay reacciones. "Y no es una, son muchas personas, enfermeros, médicos y lo primero que me dicen es 'creo que me dio la cédula equivocada porque está un niño ingresando y usted me está dando la cédula de una niña'".

Entonces ante el asombro de médicos, relató la madre: "Tengo que estar justificando doctor, enfermo, enfermera, nuevamente que le miren como bicho raro, que le miran con sorpresa, que le miren con compasión inclusive, no quiero que mi hijo pueda crecer con ese sentimiento, con esa discriminación […] y yo no imagino como una persona que no se siente bien con su cuerpo tiene aguantarla la vida de esa forma".

¿La sentencia es solo para el caso del adolescente que hizo el pedido de la CC?

La Corte declaró que la sentencia 4-24-CN, de febrero del 2026, tiene efectos para el caso concreto y para casos análogos, según el numeral 2 del artículo 143 de la Ley Orgánica de gestión de la identidad y datos civiles.

Por tanto, ante solicitudes de rectificación de la mención del género presentadas por adolescentes ante el Registro Civil, procederá al cambio del dato con estos requisitos concurrentes:

El acompañamiento de sus representantes legales y el respaldo de informes psicosociales de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por dicha autoridad administrativa.

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Esto ha dicho Diana Jácome sobre el accionar de la comisión de Transparencia

"Por el principio de independencia judicial, la Comisión no fiscaliza sobre fallos de la Corte. Pero sí sobre los efectos que produce en el artículo 94 de la Ley de gestión de identidad y datos civiles porque ahí se produce un cambio que no implica al caso concreto solamente sino a casos análogos", dijo la legisladora de ADN, Diana Jácome, el lunes 16 de marzo del 2026.

🔵 Sesión N.º 060 | Este lunes analizaremos la conmoción social en las familias del Ecuador tras la sentencia de la Corte Constitucional sobre identidad de género en adolescentes.



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Entre otros participantes acudieron a la mesa la psiquiatra Julieta Sagnay, quien brindó una opinión contraria a la posibilidad de que se haga este cambio de género en la cédula. Dijo que incluso hay padres que no pueden guiar a sus hijos para tomar estas decisiones.

Blasco Luna, legislador de la RC que integra la comisión, preguntó cuántos pedidos de adolescentes para hacer el cambio en la cédula ha recibido el Registro Civil. "Cien, 200 o 1.000, para señalar que hay conmoción social por la sentencia de la Corte".

Luna recordó que las sentencias de la Corte Constitucional tienen el carácter de definitivos e inapelables, también que la Corte no es sujeta a juicio político, para no caer en incumplimiento de la norma so pena de destitución.

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