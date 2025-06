Cupo laboral trans: promesa rota en Ecuador

Con títulos universitarios y sin ellos, hombres y mujeres transgénero no encuentran trabajo por discriminación

Daniella Reyes Rubio, mujer trans, trabaja en la Asamblea. Es ejecutora de gestión en la unidad de bienes y existencias. La foto no se hizo en el Legislativo.

Sarah Flores Taipe es ingeniera de sistemas, especializada en ciberseguridad. Pero se gana la vida como traductora del coreano al inglés de K-dramas, que requieren subtítulos. Como otras personas trans, no trabaja en relación de dependencia; en su caso ha encontrado alternativas en plataformas digitales.

No es el empleo que Sarah desearía. Además, desde este 2025, por los decretos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la población trans, el acceso a estos trabajos es más limitado, dice. Pero, en general, en Ecuador, las personas transgénero deben lidiar con la discriminación y con ciertas implicaciones, producto del desfase con la identidad legal, registrada por sus padres.

Esto debido a que en Ecuador, ellos y ellas cambian sus nombres y el ítem sexo por género en el Registro Civil. Pero, al hacer trámites o compras aún se reflejan los nombres relacionados con el sexo biológico. No con su identidad de género.

Sarah, de 47 años, siguió una carrera universitaria en Ecuador hasta los 23, pero no la terminó. “Había mucha discriminación; me sentí incómoda”, recuerda. Tuvo la oportunidad de ir a Corea del Sur, donde se graduó como ingeniera de sistemas y como intérprete de coreano, en la Universidad de Seúl. Regresó al país hace 10 años, con dos títulos obtenidos como Sarah Carolina Taipe.

Pero, hay una incongruencia con su título de bachiller, en el que consta el nombre masculino, que le pusieron sus padres, por ejemplo.

Un hombre trans relata que enfrenta transfobia al buscar trabajo

Una dificultad similar ha provocado que Daniel (nombre protegido), de 40 años, no consiga un empleo. Está capacitado para laborar en obras civiles (puede pintar paredes, soldar, hacer tareas de plomería y más).

En varias oportunidades, luego de probar su desempeño, le han pedido carpetas para integrarlo de forma permanente al equipo. Digitan su número de cédula, aparece una doble identidad y caen en cuenta de que es un hombre trans. “Sí hay transfobia, no importa cómo trabajo”.

Lo mismo ocurre cuando revisan su Registro Único de Contribuyentes, entre otros datos. Ha ido al Registro Civil y no hay solución. Eso le agobia.

¿Qué dicen más activistas sobre el cupo laboral trans?

La activista trans Diane Rodríguez, de 42 años, confirma que al pagar en farmacias y supermercados, por ejemplo, la factura sale a nombre de Luis Benedicto. El problema es que no hay una base de datos única y actualizada, explica.

"El desempleo afecta a la mayoría de ecuatorianos. Mucho más a las mujeres trans, ya que no pasamos desapercibidas. Tengo compañeras que han migrado al no encontrar nada acá. Yo soy psicóloga y abogada y cuento con tres maestrías, pero no consigo trabajo como consultora. Tampoco una doctora y abogada que conozco", cuenta Diane Rodríguez.

¿Qué ha pasado con los proyectos de ley sobre cupo laboral trans?

No han faltado propuestas sobre cupo laboral trans. En el 2021, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentó un proyecto de Código de Trabajo, en el que se establecía que no menos del 1 % de la nómina debería estar ocupada por esta población.

Un año después, en la Ley de Economía Violeta se intentó incluir cláusulas, para que los empleadores reciban beneficios tributarios y financieros. Pero ninguna ha prosperado.

En marzo del 2022, Diane Rodríguez entregó el proyecto de Ley para el Acceso a los Derechos Laborales de las Personas Trans, en la Asamblea.

"Popularmente se la conoce como cupo laboral trans pero es una ley de inclusión laboral trans. En diciembre preguntamos a la expresidenta Viviana Veloz qué ha pasado con ese trámite. Pero no nos han respondido. Debo insistir por el cambio de autoridades", dijo.

Sin embargo, el resumen de los intentos es que la inclusión laboral trans en Ecuador, el cupo laboral trans es una promesa rota, según los testimonios recogidos.

Una bandera de la lucha por inclusión laboral trans, de Apuba, en Buenos Aires. Tomado de Apuba, en Buenos Aires.

Como guardias de seguridad y como comerciantes buscan ganarse la vida, persiste la discriminación laboral a personas trans

El acceso al trabajo es una preocupación de esta población, subraya Emilio Villafuerte, fundador de Valientes de Corazón, organización que agrupa a hombres trans. Admite que algunos consiguen plazas como guardias de seguridad y otros han convertido sus habilidades en emprendimientos. Señala que chicos de menos de 30 años se han criado con padres más abiertos a aceptar su identidad de género, por lo que estudian carreras universitarias.

Aún faltan políticas en cuanto a formación, que permitan hablar de cupo laboral trans. Muchos están migrando. Otros siguen en el armario por miedo a perder el empleo. Emilio Villafuerte Valientes de Corazón

Daniella Reyes trabaja en la Asamblea Nacional, habla sobre la visibilidad trans

Daniella Reyes Rubio trabaja en la Asamblea Nacional como ejecutora de Gestión en la Unidad de Bienes y Existencias. Su título es de licenciada en psicología forense y criminalística. Pero ha obtenido certificaciones en administración pública.

Camino a su oficina, Daniella agradece la apertura en la Asamblea, ya que su transición la hizo “casi encubierta”, en un espacio de bienes y existencias.

Luego, cuando la reubicaron, una compañera se encargó de comunicar al resto sobre su proceso. Se sintió acogida. Sin embargo, reconoce que en general, no solo en el país sino en el mundo, hay que educar a la población, para que conozca más sobre los Lgbtiq+.

Daniella comenta que mientras su madre vivió, ella siempre supo quién era. Aunque por la presión social y el miedo a la discriminación llevó una doble vida, como hasta los 19 años. Entonces empezó a investigar sobre las personas transgénero y se relacionó con más con personas diversas, es decir Lgbtiq+. Ellas, ellos y elles, dice son sus amigos cercanos.

A los 20 años (hoy tiene 24), gracias a un programa de la Prefectura de Pichincha, pudo recibir más orientación y una guía médica, para su transición. Empezó dejándose crecer el cabello, arreglándose las uñas y colocándose ropa femenina y ya no le gustaba habitar espacios para hombres.

A quien le pregunta sobre su identidad, le responde. Pese a las críticas que podría recibir, como activista cree importante ser visible, para que se reconozca que existen.

