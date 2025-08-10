Expreso
HOPSITAL UNIVERSITARIO GUAYAQUIL EDIFICIO
12 recién nacidos habrían fallecido por una bacteria en el Hospital Universitario de Guayaquil.JOFFRE FLORES/EXPRESO

Fiscalía abre investigación previa por bebés fallecidos en el Hospital Universitario

El Ministerio Público se activa luego de que la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional alertaron de las muertes

La Fiscalía General del Estado anunció este 10 de agosto de 2025 el inicio de una investigación previa por el fallecimiento de 12 bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Según informó el Ministerio Público, como parte de las diligencias de la investigación previa, personal especializado hará reconocimiento del lugar.

Asimismo, la Fiscalía adelantó que se receptarán versiones de madres, testigos y otras personas que podrían conocer qué sucedió con los recién nacidos fallecidos.

Fiscalía solicita información al director del Hospital Universitario de Guayaquil

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado también informó que, de carácter urgente, realizó requerimientos al director del Hospital Universitario de Guayaquil.

Entre la información requerida por el Ministerio Público está las historias clínicas de los bebés fallecidos, señala el pronunciamiento publicado en X.

