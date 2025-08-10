El Nacional vs. Barcelona SC EN VIVO: sigue aquí el partido en el Olímpico Atahualpa

Rescalvo y Barcelona SC tienen la oportunidad de recortar distancia con el líder Independiente del Valle

El Nacional y Barcelona SC se enfrentan por la jornada 24 de la LigaPro 2025.

El estadio Olímpico Atahualpa será escenario de un duelo clave en la fecha 24 de la LigaPro 2025. Barcelona SC visitará a El Nacional con la misión de sumar tres puntos que le permitan seguir en la lucha por la cima del campeonato.

Tras los tropiezos de sus rivales directos, los toreros cuentan con una ocasión inmejorable. El conjunto dirigido por Ismael Rescalvo llega con 41 unidades en el tercer lugar de la tabla, consciente de que un triunfo en Quito podría acercarlo aún más al liderato.

Barcelona SC recupera al defensa Álex Rangel (derecha) para este compromiso. @BarcelonaSC

En esta jornada, Liga de Quito (43 puntos) perdió 1-0 frente a Aucas, mientras que el líder Independiente del Valle (50 puntos) igualó sin goles ante Manta. Estos resultados abren la posibilidad para que Barcelona SC se coloque a un punto del segundo puesto y a seis del primero, con varias fechas por disputarse en la fase regular.

Además, los canarios mantienen una posición sólida para sellar su boleto al hexagonal final, donde se definirá al campeón.

Por su parte, El Nacional, ubicado en el undécimo lugar con 25 puntos, buscará defender su aspiración de clasificar al hexagonal que otorga cupo a la Copa Sudamericana 2026, por lo que se espera un duelo intenso en la capital.

Detalles para ver EN VIVO El Nacional vs. Barcelona SC

Día: domingo 10 de agosto

Hora: 18:00 de Ecuador

Dónde: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito

Canales de TV y streaming: El Canal del Fútbol y Zapping Sports

