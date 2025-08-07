¿Damián Díaz alista su regreso al fútbol de Ecuador?: Este equipo lo pretende

Díaz suena para reforzar a un equipo del ascenso de Ecuador en la segunda mitad del 2025

El fútbol ecuatoriano podría estar a punto de vivir uno de los movimientos más sorprendentes del año. Damián 'Kitu' Díaz, el talentoso mediocampista argentino-ecuatoriano, estaría en la mira de Liga de Portoviejo, un equipo que actualmente compite en el ascenso provincial de Manabí.

La noticia, que ha encendido las alarmas entre los aficionados, fue revelada por el periodista Juan Francisco Rueda.

La Capira apuesta por experiencia para el ascenso



Según Rueda, "habría existido un acercamiento y una propuesta formal para que Díaz llegue a jugar en Liga de Portoviejo". El equipo manabita, conocido como La Capira, estaría buscando un refuerzo de peso para afrontar la segunda mitad de 2025 con el objetivo de lograr el tan anhelado ascenso.

Damián Díaz actualmente juega en Banfield de Argentina. Archivo

Para ello, la dirigencia de Liga de Portoviejo se habría contactado con el jugador de 39 años, quien actualmente milita en Banfield de la Primera División de Argentina.

El 'Kitu' Díaz dejó Barcelona SC en agosto de 2024, poniendo fin a una exitosa etapa de 12 años en el fútbol ecuatoriano para regresar a su país. Sin embargo, su nombre vuelve a sonar con fuerza en el país, lo que ha generado una gran expectación.

El silencio del jugador y versiones encontradas

Hasta el momento, el jugador no ha emitido una respuesta oficial a la propuesta de La Capira. "No ha existido una respuesta por parte del jugador", añadió Rueda.

Ligner Mendoza descarta llegada del Kitu a Portoviejo



No obstante, las versiones en torno a esta posibilidad son encontradas. El periodista Ligner Mendoza desmintió la llegada de Díaz al equipo de Portoviejo. En su lugar, Mendoza aseguró que quien sí se sumará a Liga de Portoviejo es Édison Caicedo, un volante ecuatoriano que llegaría procedente de El Nacional.

