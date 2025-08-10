¿Por qué le negaron la entrada a Jennifer Lopez a una lujosa tienda en Estambul?

Aunque fue invitada a regresar tras el error, Jennifer Lopez prefirió continuar su día de compras en otras marcas de lujo

El mundo del espectáculo se ha conmocionado por un inesperado suceso: la superestrella Jennifer Lopez habría sido rechazada en una de las tiendas más exclusivas de Chanel en Estambul, Turquía.

(Te invito a leer: El Nacional vs Barcelona SC: Opciones para ver EN VIVO y detalles | LigaPro 2025)

Lo que parece un guion de película, sucedió en el prestigioso centro comercial Istinye Park y ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

Un guardia de seguridad no reconoció a JLo

Según reporta el medio estadounidense Page Six, el insólito momento ocurrió mientras la cantante y actriz disfrutaba de un día de compras. Al intentar entrar a la boutique de Chanel, un guardia de seguridad le impidió el paso, argumentando que la tienda estaba "llena".

Jennifer Lopez es reconocida internacionalmente como cantante y actriz. Archivo

La reacción de JLo fue la que más sorprendió a los presentes: sin montar un escándalo, respondió con un simple y sereno "OK, no hay problema" y continuó con su recorrido. El incidente se habría dado debido a un malentendido, ya que el guardia de seguridad no reconoció a la famosa artista.

Lil Tay lanza su cuenta de OnlyFans tras cumplir 18 años: así reaccionó su padre Leer más

La Reacción de Chanel y la decisión de Jennifer Lopez

El personal de la tienda, al percatarse del error, corrió a invitar a Jennifer Lopez a regresar. Sin embargo, la intérprete de "On the Floor" declinó la invitación, optando por seguir su camino.

Jennifer Lopez refused entry into Chanel store — and has surprising reaction: report https://t.co/yAnLAWOydU pic.twitter.com/Rncpw3fXeE — Page Six (@PageSix) August 7, 2025

JLo opta por boutiques como Celine y Beymen



Finalmente, JLo continuó su tarde de compras en otras tiendas de lujo dentro del mismo complejo, como Celine y Beymen, donde fue recibida con todas las atenciones, dejando atrás el incidente que ya es tema de conversación en todo el mundo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!