Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez estuvo de compras en Estambul.Archivo

¿Por qué le negaron la entrada a Jennifer Lopez a una lujosa tienda en Estambul?

Aunque fue invitada a regresar tras el error, Jennifer Lopez prefirió continuar su día de compras en otras marcas de lujo

El mundo del espectáculo se ha conmocionado por un inesperado suceso: la superestrella Jennifer Lopez habría sido rechazada en una de las tiendas más exclusivas de Chanel en Estambul, Turquía. 

(Te invito a leer: El Nacional vs Barcelona SC: Opciones para ver EN VIVO y detalles | LigaPro 2025)

Lo que parece un guion de película, sucedió en el prestigioso centro comercial Istinye Park y ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

Un guardia de seguridad no reconoció a JLo

Según reporta el medio estadounidense Page Six, el insólito momento ocurrió mientras la cantante y actriz disfrutaba de un día de compras. Al intentar entrar a la boutique de Chanel, un guardia de seguridad le impidió el paso, argumentando que la tienda estaba "llena".

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez es reconocida internacionalmente como cantante y actriz.Archivo

La reacción de JLo fue la que más sorprendió a los presentes: sin montar un escándalo, respondió con un simple y sereno "OK, no hay problema" y continuó con su recorrido. El incidente se habría dado debido a un malentendido, ya que el guardia de seguridad no reconoció a la famosa artista.

Lil Tay

Lil Tay lanza su cuenta de OnlyFans tras cumplir 18 años: así reaccionó su padre

Leer más

La Reacción de Chanel y la decisión de Jennifer Lopez

El personal de la tienda, al percatarse del error, corrió a invitar a Jennifer Lopez a regresar. Sin embargo, la intérprete de "On the Floor" declinó la invitación, optando por seguir su camino.

JLo opta por boutiques como Celine y Beymen

Finalmente, JLo continuó su tarde de compras en otras tiendas de lujo dentro del mismo complejo, como Celine y Beymen, donde fue recibida con todas las atenciones, dejando atrás el incidente que ya es tema de conversación en todo el mundo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El Nacional vs. Barcelona SC EN VIVO: sigue aquí el partido en el Olímpico Atahualpa

  2. Fiscalía abre investigación previa por bebés fallecidos en el Hospital Universitario

  3. Defensoría del Pueblo investiga brote de bacteria en el Hospital General de Durán

  4. ¿Por qué le negaron la entrada a Jennifer Lopez a una lujosa tienda en Estambul?

  5. ¿Compras en Temu? Envíos por servicio postal pagarán también aranceles

LO MÁS VISTO

  1. Boda de Marcela Aguiñaga: Así se casó la prefecta del Guayas con Mauricio Guim(VIDEO)

  2. Gobierno vs. Corte: juristas alertan sobre intento de politización

  3. Marcela Aguiñaga rompe el silencio antes de su boda y habla sobre la RC: esto dijo

  4. Marcela Aguiñaga se casó en Guayaquil: Todos los detalles y fotos del evento

  5. ¿Se comieron los helados o los devolvieron? Así recibió el carrito el comerciante

Te recomendamos