El Nacional vs Barcelona SC: Opciones para ver EN VIVO y detalles | LigaPro 2025

Barcelona SC quiere aprovechar las caídas de Liga de Quito e Independiente del Valle

Este domingo 10 de agosto, el estadio Olímpico Atahualpa será testigo de un emocionante choque por la fecha 24 de la LigaPro 2025. Barcelona SC visita a El Nacional con la mira puesta en un objetivo claro: escalar posiciones y meterse de lleno en la pelea por la punta.

La oportunidad de oro para Barcelona SC

Con los tropiezos de sus rivales directos, los toreros tienen una oportunidad de oro. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo llega a este encuentro con 41 puntos, ocupando la tercera posición en la tabla. Saben que una victoria en Quito podría acercarlos peligrosamente al liderato.

En esta jornada, Liga de Quito (43 puntos), que marcha segundo, cayó por la mínima ante Aucas. Por su parte, el puntero Independiente del Valle (50 puntos), no pudo pasar del empate sin goles frente a Manta.

Barcelona SC ocupa el tercer puesto en la tabla de la LigaPro 2025. MIGUEL CANALES

Estos resultados dejan el camino libre para que Barcelona SC se ponga a solo un punto del segundo lugar y a seis del líder, con varias fechas aún por disputar en la fase regular.

Además, los canarios se encuentran en una posición favorable para asegurar su cupo al hexagonal final, la fase decisiva donde se definirá al campeón de la LigaPro 2025.

Octavio Rivero es baja para el partido en Quito

Para este crucial compromiso, Rescalvo no podrá contar con el delantero uruguayo Octavio Rivero, quien se perderá el viaje a la capital por molestias físicas.

El Nacional lucha por un cupo internacional

Por otro lado, El Nacional, que se ubica en la undécima posición con 25 puntos, no será un rival fácil. Los militares están en plena batalla por un cupo al hexagonal que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Necesitan sumar puntos para mantenerse en la zona de clasificación.

El Nacional busca escalar posiciones en la tabla de la LigaPro 2025. Karina Defas

¿Dónde ver El Nacional vs Barcelona SC en vivo?

Los aficionados podrán seguir todas las emociones de este duelo en vivo a través de la señal de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en su canal de televisión de pago como en su plataforma digital.

