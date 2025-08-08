Christian Cueva recibió una llamada de Junior de Barranquilla: ¿Se va de Emelec?

Desde el Bombillo revelaron que hubo una llamada, pero no una propuesta concreta por el volante peruano

El futuro de Christian 'Aladino' Cueva no está en Barranquilla. Emelec desmintió categóricamente que el talentoso mediocampista peruano haya recibido una oferta formal de Junior de Barranquilla y aseguró que el jugador no tiene intenciones de dejar el club.

La llamada que generó confusión no fue una oferta



Una fuente de la dirigencia eléctrica, que prefirió el anonimato, confirmó a EXPRESO que sí hubo un contacto con el entorno del club colombiano, pero aclaró que no se trató de una propuesta seria.

"Nos acercamos a Christian Cueva para aclarar lo que se decía, y él nos explicó que fue una simple llamada de un amigo que trabaja en Junior de Barranquilla, solo para saludarlo y felicitarlo por el rendimiento que está mostrando en Emelec", señaló el directivo.

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio de 2026. Archivo

¿Qué dijo el club sobre el interés del Junior?



Desde su llegada el 15 de junio de 2025, 'Aladino' ha demostrado un gran nivel, con dos goles y dos asistencias en siete partidos del campeonato ecuatoriano.

Su buen desempeño ha generado el interés de otros equipos, pero la postura del jugador es clara: está comprometido con el proyecto del Bombillo. "Dejó en claro a la interna del Foco que está comprometido con el proyecto y que no hay ninguna oferta ni intención de marcharse", añadió la fuente.

A pesar de las especulaciones generadas por el técnico colombiano Edgar Ospina en el podcast 'Habla Sensei', quien afirmó que Junior de Barranquilla está interesado en fichar a Cueva, la postura de Emelec es inamovible.

La directiva recalca que el contrato de Cueva está vigente hasta junio de 2026 y harán respetar el vínculo, ya que lo consideran una pieza fundamental para el equipo.

