Sadettin Saran
Sadettin Saran, presidente del Fenerbaçe de Turquía.cortesía

Presidente del Fenerbahçe es detenido por presunto consumo de sustancias ilícitas

Sadettin Saran negó las acusaciones tras conocerse un resultado positivo en un análisis realizado por autoridades turcas

  • Redacción Expreso

Sadettin Saran, presidente del club de fútbol y baloncesto Fenerbahçe de Estambul, fue detenido este miércoles 24 de diciembre en Turquía bajo la acusación de presunto consumo de drogas. La información fue difundida inicialmente por el diario Hürriyet, generando un fuerte impacto en el ámbito deportivo y empresarial del país.

La detención de Saran se enmarca dentro de una amplia operación judicial iniciada la semana pasada por la justicia turca, que investiga el supuesto uso de estupefacientes. En el proceso han sido detenidas o citadas a declarar decenas de figuras públicas, entre ellas artistas, empresarios, periodistas y personalidades influyentes de redes sociales.

Sadettin Saran
Sadettin Saran, presidente del Fenernaçe.cortesía

Pruebas forenses y resultados positivos

Como parte de la investigación, a los implicados se les tomaron muestras de cabello para análisis toxicológicos. Según informó la agencia Anadolu, el examen realizado a Sadettin Saran arrojó un resultado positivo. Aunque los medios oficialistas no especificaron el tipo de sustancia detectada, el diario opositor Sözcü aseguró que se trataría de cocaína.

Saran niega acusaciones y anuncia nuevas pruebas

El presidente del Fenerbahçe rechazó de forma categórica las acusaciones y anunció que repetirá los análisis en un laboratorio privado. A través de un comunicado en redes sociales, Saran afirmó que nunca ha consumido la sustancia señalada y calificó las versiones difundidas como una campaña de desprestigio dirigida tanto a su persona como a las instituciones que representa.

Sadettin Saran, de 61 años, es un reconocido empresario con nacionalidad turca y estadounidense. Es propietario del Saran Holding, conglomerado con inversiones en medios deportivos, cine y turismo. En septiembre pasado asumió la presidencia del Fenerbahçe tras imponerse en una reñida elección al también empresario Ali Koç, liderando al segundo club más exitoso del fútbol turco en medio de una etapa ahora marcada por la controversia judicial.

