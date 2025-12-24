Willian Pacho y Moisés Caicedo recibieron su regalo de Navidad antes de tiempo

El fútbol ecuatoriano vivió un año inolvidable gracias a las consagraciones de Pacho en PSG y Caicedo en Chelsea

Willian Pacho y Moisés Caicedo se convirtieron en los grandes protagonistas ecuatorianos del fútbol internacional en la temporada 2025. Ambos futbolistas cerraron el año con una lluvia de títulos que bien pueden catalogarse como auténticos regalos anticipados de Navidad, gracias a sus destacadas participaciones en clubes de élite y en torneos de máximo nivel.

Willian Pacho y una temporada perfecta con el PSG

El caso más impactante es el de Pacho. En su primera temporada con Paris Saint-Germain (PSG), el defensa central ecuatoriano no solo se consolidó como titular indiscutible, sino que levantó prácticamente todos los trofeos posibles.

Papá Noel guardó en su saco la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia, la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental y, sobre todo, la anhelada Champions League.

Willian Pacho es considerado el mejor defensor de la actualidad. Archivo

Un palmarés histórico para un zaguero que llegó para marcar época en París. Su rendimiento fue tan sobresaliente que fue nombrado el mejor central de la actualidad y además integró el once ideal de los The Best de la FIFA.

Moisés Caicedo y su consagración definitiva en Chelsea

Por su parte, Moisés Caicedo también vivió un 2025 inolvidable con Chelsea. Tras dos temporadas de adaptación, el mediocampista ecuatoriano recibió sus primeros grandes regalos en Inglaterra.

Niño Moi conquistó la Conference League, siendo una de las figuras del torneo, y posteriormente levantó el Mundial de Clubes. Curiosamente, la final de este último certamen fue ante el PSG de Pacho, en un duelo que tuvo sabor ecuatoriano y que terminó con celebración blue.

Gonzalo Plata, campeón múltiple con Flamengo

Otros tricolores también festejaron en el exterior. El extremo derecho Gonzalo Plata brilló en Brasil con Flamengo, donde conquistó tres títulos: el Brasileirao, la Supercopa de Brasil y la Copa Libertadores 2025, consolidándose como una pieza clave en el ataque.

Moisés Caicedo ganó el Mundial de Clubes 2025. Archivo

Ordóñez y Kevin Rodríguez también festejaron en Europa

En Bélgica, el defensa central Joel Ordóñez ganó la Supercopa y la Copa de Bélgica con el Brujas, mientras que Kevin Rodríguez se coronó campeón de la Jupiler Pro League con el Saint-Gilloise.

La temporada 2025 quedará marcada como una de las más exitosas para los futbolistas ecuatorianos en el exterior, con Pacho y Caicedo liderando una generación que ya hace historia.

