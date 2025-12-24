Temor en cantón Palestina: Asesinaron a un hombre y en grupo se llevaron su cadáver

Los negocios del sector no abrieron por temor a que ocurran más asesinatos en esta localidad de Guayas

En este sector de Palestina, cantón de Guayas, se asesinó a un joven y su cadáver fue sustraido por un grupo de hombres.

La Fiscalía de Santa Lucía, que también tiene jurisdicción en el cantón Palestina, inició de oficio una investigación para identificar a las personas que se llevaron de la escena del crimen, antes de la llegada de la Policía, el cadáver de un hombre que recibió más de cinco disparos en la cabeza, tórax y piernas.

El hecho ocurrió la tarde del lunes 22 de diciembre, cerca del estadio de Palestina, en la provincia del Guayas. La víctima, de aproximadamente 29 años, fue ejecutada a tiros mientras transitaba por el sector.

En una fotografía que se difundió en redes sociales se observó que, cerca del cuerpo del abatido, había una bicicleta, por lo que las autoridades indagan a quién pertenecía el vehículo.

Cuando la Policía llegó al sitio, solo encontró siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Además, recogió la versión de los moradores, quienes aseguraron que alrededor de 40 personas se llevaron el cadáver con rumbo desconocido.

Temor entre comerciantes y vecinos

“Unos sujetos, antes de que llegara la Policía, se llevaron violentamente al muertito. El hombre asesinado no es de nuestro barrio. Estamos totalmente asustados, ya que se escuchó una ráfaga de disparos”, relató un habitante del sector, quien por temor a represalias prefirió no identificarse.

Por su parte, Julio Ordóñez, comerciante del centro del cantón, manifestó a EXPRESO que este crimen ha provocado que varios padres de familia no envíen a sus hijos a las escuelas por miedo a nuevos hechos violentos.

“La gente se aglomeró en el lugar del asesinato, pero nadie detalló cómo interceptaron a la víctima. Estamos muy temerosos por este caso”, recalcó el comerciante, de 50 años.

