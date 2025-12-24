Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

asesinato en el cantón Palestina
En este sector de Palestina, cantón de Guayas, se asesinó a un joven y su cadáver fue sustraido por un grupo de hombres.ÉDGAR ROMERO

Temor en cantón Palestina: Asesinaron a un hombre y en grupo se llevaron su cadáver

Los negocios del sector no abrieron por temor a que ocurran más asesinatos en esta localidad de Guayas

La Fiscalía de Santa Lucía, que también tiene jurisdicción en el cantón Palestina, inició de oficio una investigación para identificar a las personas que se llevaron de la escena del crimen, antes de la llegada de la Policía, el cadáver de un hombre que recibió más de cinco disparos en la cabeza, tórax y piernas.

RELACIONADAS

El hecho ocurrió la tarde del lunes 22 de diciembre, cerca del estadio de Palestina, en la provincia del Guayas. La víctima, de aproximadamente 29 años, fue ejecutada a tiros mientras transitaba por el sector.

En una fotografía que se difundió en redes sociales se observó que, cerca del cuerpo del abatido, había una bicicleta, por lo que las autoridades indagan a quién pertenecía el vehículo.

Cuando la Policía llegó al sitio, solo encontró siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Además, recogió la versión de los moradores, quienes aseguraron que alrededor de 40 personas se llevaron el cadáver con rumbo desconocido.

inseguridad en Olivos 2

Inseguridad Los Ceibos: Temor en Los Olivos 2 por sujetos que atacaron en ciudadela

Leer más

Temor entre comerciantes y vecinos

“Unos sujetos, antes de que llegara la Policía, se llevaron violentamente al muertito. El hombre asesinado no es de nuestro barrio. Estamos totalmente asustados, ya que se escuchó una ráfaga de disparos”, relató un habitante del sector, quien por temor a represalias prefirió no identificarse.

Por su parte, Julio Ordóñez, comerciante del centro del cantón, manifestó a EXPRESO que este crimen ha provocado que varios padres de familia no envíen a sus hijos a las escuelas por miedo a nuevos hechos violentos.

“La gente se aglomeró en el lugar del asesinato, pero nadie detalló cómo interceptaron a la víctima. Estamos muy temerosos por este caso”, recalcó el comerciante, de 50 años.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Navidad regresa a un Belén 'cercado' tras dos años de guerra en Gaza

  2. Temor en cantón Palestina: Asesinaron a un hombre y en grupo se llevaron su cadáver

  3. ¿Eryc Castillo contempla regresar al Barcelona SC de Guayaquil? (Video)

  4. Caso Porsche se investiga como asociación ilícita en Fiscalía, dice asambleísta

  5. Esta es la curiosa historia detrás de los nombres de los meses del año

LO MÁS VISTO

  1. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  2. Qué bancos en Ecuador atienden el 24 y 25 de diciembre: horarios y canales digitales

  3. Quito insiste en ampliar el Metro y sigue postergando el corredor Labrador-Carapungo

  4. Jueces temporales y una magistrada investigada asumen el juicio de Aquiles Álvarez

  5. Migrante ecuatoriana creyó ganar la Lotería de Navidad en España, pero fue un error

Te recomendamos