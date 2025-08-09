Boda de Marcela Aguiñaga: Así se casó la prefecta del Guayas con Mauricio Guim(VIDEO)

Marcela Aguiñaga se casó con Mauricio Guim en el Palacio de Crista. Hubo políticos como Pabel Muñoz entre los invitados

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, celebró este sábado 9 de agosto de 2025 su boda con el empresario Mauricio Guim en el Palacio de Cristal, centro de Guayaquil. La ceremonia, cuyo inicio estaba previsto a las 17:00, según la invitación del evento, fue bendecida por el viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano Bonilla, quien ofició el enlace matrimonial de los ahora recién casados.

Patria, la mascota de Marcela Aguiñaga, llevó los anillos de la pareja. Cortesía

En una entrevista concedida semanas atrás a la revista SEMANA, de Diario EXPRESO, Aguiñaga confesó que "cuando vimos el Palacio de Cristal, supe que era el lugar. Es parte de nuestra identidad”, explicó sobre la elección del emblemático espacio que se vistió de elegancia mezclada con elementos guayaquileños, gracias al diseño de Julio Tomalá.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, que se pudo ver en las redes sociales de la prefecta, fue la participación de Patria, la perrita rescatada por Aguiñaga en noviembre de 2023 en los terrenos de El Tejar, Durán —una zona donde se depositaban sedimentos extraídos del río Guayas durante el dragado—, quien tuvo el honor de ser la paje y llevar los anillos para sus padres adoptivos.

¿Qué políticos estuvieron invitados a la boda?

El evento contó con la presencia del círculo íntimo de los recién casados, acompañado de invitados políticos y autoridades, entre ellos el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; la alcaldesa de El Triunfo, Mabel Tenezaca, y la exasambleísta Johanna Ortiz, quienes compartieron la alegría de la ocasión.

Otros detalles de la boda

Marcela Aguiñaga adelantó a EXPRESO detalles sobre la boda: “El buffet será muy ecuatoriano, muy guayaco, con productos estelares como el cacao, el banano y los camarones, pero también tendrá un toque asiático, en honor a la descendencia de Mauricio, con espacios para habanos artesanales y chocolates como recuerdos para los invitados”.

Sobre su vestido de novia, diseñado por Kate Griffith, la prefecta contó que inicialmente buscaba algo simple, pero terminó eligiendo una pieza sencilla y emblemática, que incluyó orquídeas ecuatorianas y una semicola, descartando el tradicional velo. “A estas alturas, el velo ya no cabe”, dijo con una sonrisa.

Además, adelantó que la boda tendría música de la banda Rewind, el grupo Montuno y un set especial de reguetón de Karol G, una de sus artistas favoritas.

La propia prefecta Marcela Aguiñaga compartió en su cuenta de Instagram varios videos que capturan momentos especiales, desde su ingreso junto a su padre de 80 años hasta el primer baile con su esposo, dejando ver la felicidad de este nuevo capítulo en sus vidas.

