PSG vs París FC: alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO Copa de Francia 2025-26

PSG recibe a París FC por los dieciseisavos de final de la Copa de Francia 2025-26 en el Parque de los Príncipes

París Saint-Germain (PSG), con el ecuatoriano Willian Pacho como titular indiscutible, se enfrentará a París FC en un atractivo duelo por los dieciseisavos de final de la Copa de Francia 2025-26.

El compromiso se disputará este lunes 12 de enero de 2025, desde las 15:10 (hora de Ecuador), en el estadio Parque de los Príncipes.

Willian Pacho, líder defensivo del PSG en la Copa de Francia

Este partido no solo representa un clásico capitalino, sino también una prueba clave para el defensor tricolor Willian Pacho, quien tendrá la misión de comandar la zaga del PSG junto al capitán Marquinhos.

Willian Pacho es pieza clave en la defensa del PSG. AFP

Ambos deberán estar atentos para neutralizar a los atacantes rivales Willem Geubbels y Jonathan Ikoné, futbolistas conocidos por su velocidad, movilidad y capacidad para romper líneas defensivas.

Luis Enrique ajusta su once por bajas sensibles en el PSG

El equipo dirigido por Luis Enrique llega como amplio favorito, pero con algunas bajas sensibles que obligarán al técnico español a ajustar su planteamiento.

Lee Kang-in y el arquero Matvey Safonov se encuentran lesionados, mientras que Achraf Hakimi e Ibrahima Mbaye no estarán disponibles debido a su participación con sus selecciones en la Copa Africana de Naciones.

Alineación de PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Neves, Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia y Dembélé.

París FC llega diezmado por convocatorias internacionales

Por su parte, París FC, dirigido por Stéphane Gilli, también afronta el encuentro con bajas. Jean-Philippe Krasso, Samir Chergui y Hamary Traoré, habituales titulares, se encuentran concentrados con sus selecciones en el certamen continental africano.

Formación de París FC: Trapp; Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otávio; De Smet, Ikoné, López, Camara; Gory y Geubbels.

Dónde ver EN VIVO en Ecuador el PSG vs París FC

En Ecuador, el partido entre PSG y París FC será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada DSports y la plataforma digital DGO, permitiendo a los aficionados seguir de cerca la actuación de Willian Pacho.

