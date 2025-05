Aguiñaga: "El dragado fue esa promesa vacía que solo sirvió para alimentar titulares"

Desde el cantón Balzar, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, presentó este sábado 10 de mayo de 2025 su informe de rendición de cuentas por los dos años de gestión al frente del gobierno provincial. En su discurso, de cerca de 35 minutos, se refirió, entre otros temas, a la terminación unilateral del contrato de dragado del río Guayas, heredado de la anterior administración.

"Quiero hablar de la famosa draga, seguramente ustedes recuerdan el eslogan, porque en eso sí se gastaron la plata. Esa promesa vacía que solo sirvió para alimentar titulares", arremetió Aguiñaga en el recinto ferial de la Asociación de Ganaderos de Balzar.

"Durante muchos años se jugó con la esperanza de la gente, vendiendo soluciones fantasmas, mientras el río Guayas sigue muriendo a nuestra vista. Nosotros decidimos, cuando llegamos, poner en marcha ese contrato que tanto dolor de cabeza que dio", aseguró la autoridad provincial.

Agregó que no llegó al cargo con la intención de cancelar el contrato, pero las fallas estructurales del mismo forzaron su fin. “Claro que hay que dragarlo, pero si sigue llegando sedimento, de qué sirve botar la plata”, señaló, Aguiñaga, quien formuló a la audiencia presente: "¿Se imaginan con $ 40 millones cuántos caminos vecinales hayamos hecho?".

La draga fue contratada para retirar el sedimento alrededor del islote El Palmar, ubicado en el río Guayas. Prefectura del Guayas

En el evento, la prefecta del Guayas mencionó, como antes ya ha reportado EXPRESO, que como alternativa propone un manejo integral de la cuenca hidrográfica, con el respaldo de una mancomunidad interprovincial conformada por ocho provincias. "Ya hay un perfil de proyecto y lo presentamos a organismos internacionales para avanzar en fuentes de financiamiento. Esto ya lo hizo El Salvador", aseguró Aguiñaga.

La prefecta también hizo énfasis en el impacto del fuerte temporal invernal que azotó a la provincia del Guayas en los últimos meses, realidad que ha provocado "más de 239 emergencias que le ha costado no menos de 10 millones de dólares; que no nos sobran, que no estaban presupuestados y que hoy golpea la planificación de la obra que teníamos para el 2025", detalló.

En zonas bajas, como el área rural del cantón Daule, las lluvias provocaron pérdidas en los cultivos. Hubo caminos vecinales anegados. X @PREFGUAYAS.

Por ese motivo, explicó, "tengo la dura tarea de decirles que habrán obras que no lleguen, pero lo primero que hicimos fue salvar la vida de ustedes. No puedo venir a mentirles, los recursos son limitados", insistió.

Productividad y bono agrícola: Aguiñaga insta a la Espol a "ir más rápido"

El invierno también ha dejado pérdidas en los cultivos de arroz y maíz sembrados por los agricultores. Como respuesta, la Prefectura del Guayas entrega un Bono Agrícola Para verificar quiénes necesitan la ayuda económica, el gobierno provincial coordina la verificación con la Espol, institución educativa a la que Aguiñaga insistió en que deben a "ir rápido", ante la necesidad de los agricultores que "lo han perdido todo".

La prefecta Aguiñaga agregó que la entrega de este bono debe ser verificada para que este no sea recibido por alguien que no lo requiere: "Luego llegan estos organismos que son bastante buenos para ir a fiscalizar -luego de lo que uno tiene que enfrentar en la administración y la función pública; luego salen glosados los beneficiarios, los funcionarios y la autoridad de turno", aseguró.

En el ámbito pecuario, Aguiñaga celebró el éxito del programa de inseminación artificial y transferencia de embriones, que busca mejorar la calidad de carne y leche. También resaltó el avance del censo agropecuario, que ya ha registrado 19 mil unidades de producción de un universo estimado de 80 mil.

Puente colapsado en Daule: "Aquí estoy para dar la cara"

Aguiñaga expresó su solidaridad con los familiares de las cinco personas fallecidas tras el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, en Daule, y rechazó los intentos de responsabilizar a la Prefectura del Guayas.

El puente Gonzalo Icaza Cornejo conectaba a Nobol y la parroquia Magro con la cabecera cantonal de Daule.. EDGAR ROMERO

"Nos quieren hacer responsables de la caída del puente, no tengo problema, aquí estoy para dar la cara (…) estuvimos enfrentando la emergencia todos los días; al principio éramos mucho y luego quedamos muy pocos, que somos los que seguimos trabajando para reestablecer la obra de infraestructura de ese puente".

En su intervención, la prefecta no hizo mención a Conorte, la empresa concesionaria a la que el gobierno provincial delegó en 1998 la administración de varias vías del norte del Guayas —incluida la E-48, donde se ubicaba la vía Nobol-Daule, en la que se asentaba el viaducto colgante— bajo un contrato de concesión vigente hasta julio de 2026.

Caminos vecinales y futuro vial: obras que vienen

El discurso también abordó sobre los caminos vecinales. Aguiñaga reconoció que se ha avanzado solo el 26% en el mantenimiento y rehabilitación de estas vías consideradas de tercer orden. Además, anunció la implementación de tecnología para extender la vida útil de estas vías y enlistó futuras obras:

Vía Colimes-Olmedo (límite con Manabí)

Pedro Vélez-Carlos Julio Arosemena (El Empalme)

Ampliación a cuatro carriles de la vía a la T de Daule

Vía T de Baba (Salitre)

Vía San Antonio - San Miguel

Vía Engabao-Puerto Engabao (Playas)

Vía Valle de la Virgen - límite con Manabí - Las Muras (Pedro Carbo y Colimes)

Pese a que la rendición de cuentas se realizó en el cantón Balzar, no se hizo mención sobre la rehabilitación y asfaltado de la vía Y de San Isidro-Boca de Agua Fría (límite con Manabí, en el cantón Santa Ana), obra que fue contratada por más de $ 9 millones en el año 2019, en la administración del exprefecto Carlos Luis Morales (+) y que aún no concluye la entidad.

Expreso reportó anteriormente sobre las exigencias de los moradores de esta zona rural, que claman por la culminación de esta anhelada vía que, aseguran, es el motor de la economía del cantón Balzar. En una entrevista a este Diario, en octubre de 2024, el coordinador de Infraestructura de la Prefectura del Guayas, José Tenelema, aseguró que para 2025 se planificaba adjudicar un nuevo contrato para culminar esta obra, que dijo "es una prioridad terminarla, un compromiso de esta administración”.

La prefecta del Guayas tampoco indicó si se ampliará a a cuatro carriles la vía Palestina-Balzar-El Empalme, reclamada por los moradores de estos cantones, quienes denuncian que los siniestros de tránsito ocurren debido a la postergación de esta obra, que ha sido anhelada por varias décadas. Faltan ampliar alrededor de 25 kilómetros desde Palestina hasta la cabecera cantonal de Balzar, y desde ese último tramo otros 35 kilómetros (aproximadamente) hasta llegar a El Empalme.

Llamado al Gobierno

Cerrando su intervención, la prefecta Marcela Aguiñaga hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para dejar atrás las diferencias. "No podemos estar divididos, la vorágine de las elecciones acabó, ahora a trabajar en equipo, nos toca. Guayas necesita de madurez (…) la pobreza, la inseguridad, la desigualdad no distinguen ideologías", concluyó.

