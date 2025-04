Aguiñaga: "Hay algunos que creen que pueden hacer el show con el dolor de la gente"

Casi dos semanas han pasado desde el colapso del puente colgante Gonzalo Icaza Cornejo, ubicado en la parroquia Magro, cantón Daule, provincia del Guayas. Como resultado, cuatro personas fallecieron: Jackson Martínez, Edison González, Anderson Rosado y Hermán Alvarado. Además, varios ciudadanos resultaron heridos y aún se mantiene la búsqueda de un desaparecido.

Puente caído en Daule: ¿Quién y por qué es el responsable directo de su colapso? Leer más

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, informó este martes 1 de abril, desde la zona de la emergencia, que la institución que preside continúa trabajando junto a la Policía Nacional, los bomberos y Conorte, empresa concesionaria que ha sido responsable del mantenimiento de la infraestructura, así como de la red vial estatal de la zona.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, la autoridad provincial comentó que aún se busca un quinto cuerpo y se efectúa la remoción de los vehículos pesados atrapados en el río Daule tras el hecho.

"¿Y los demás?", pregunta Aguiñaga en un video subido a sus redes sociales. "No están. Pero no importa", se autocontestó, haciendo referencia a que en ese momento no se encontraba personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Secretaría de Gestión de Riesgos o de la Gobernación del Guayas, entidades del Gobierno Nacional. Tampoco mencionó al Municipio de Daule.

"Desde el primer día hemos estado aquí y aquí seguimos. Algunos han querido politizar con el dolor ajeno. Nosotros no. Estamos para responder, actuar y solucionar", escribió Aguiñaga, quien también sostuvo también que, a pesar de las complicaciones causadas por las lluvias, los buzos ya han reanudado las labores de rescate.

Actualización sobre el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo:



Aquí estamos: la Prefectura, la Policía Nacional, los bomberos y la concesionaria.



- Seguimos con la búsqueda del desaparecido y el retiro de los vehículos pesados en el río, a pesar de las lluvias que han… pic.twitter.com/wRyoEruoaN — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) April 1, 2025

Polémica entre Prefectura del Guayas y entidades del Gobierno

El colapso del puente en Daule ha provocado que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, cuestione a la prefecta del Guayas y a la concesionaria Conorte por adelantar hipótesis sobre las posibles causas del colapso, sugiriendo que una sobrecarga de vehículos podría haber causado el fallo estructural.

Luque refutó esta teoría y la calificó de “irresponsable y negligente” al no incluir un análisis completo de las causas del accidente. El funcionario recalcó que las señales de peso máximo permitido en el puente no reflejaban la capacidad estructural, sino el peso bruto máximo por vehículo.

¿Qué pasó realmente con el Puente Gonzalo Icaza Cornejo?

Desde @ObrasPublicasEc, queremos aclarar la interpretación de la señalética en el acceso al puente.… pic.twitter.com/GTWJq8gMql — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) March 24, 2025

Además, el MTOP aseguró que iniciará la contratación de una "investigación técnica e independiente" que permita aclarar los motivos del colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo.

Por otra parte, el secretario Jorge Carrillo, mencionó el pasado 25 de marzo que de la documentación entregada por la Prefectura del Guayas —que debe incluir los informes históricos de los mantenimientos al puente realizados por la empresa concesionaria— al menos "el 70 por ciento no corresponde a la información solicitada por la Secretaría de Gestión de Riesgos".

Trabajamos por y para los ecuatorianos.



Hoy recibimos documentación de la @PrefGuayas en respuesta al requerimiento de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos sobre el puente Gonzalo Icaza Cornejo, en #Daule.



Es fundamental que la documentación incluya lo requerido.… pic.twitter.com/MsfgV9ipDS — Jorge Carrillo T. (@Jorge_CarrilloT) March 25, 2025

A este cuestionamiento se sumó la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, quien escribió en su cuenta de X que el 70% de los documentos entregados por la prefecta no son relevantes ni técnicos. "Son fotos y fichas de inspección visual del puente. ¡Es una burla!".

Aguiñaga responde a críticas de la gobernadora del Guayas: "Está desinformada" Leer más

Por su parte, la prefecta Marcela Aguiñaga ha defendido la información entregada, indicando que la Secretaría de Gestión de Riesgos fue la única entidad que solicitó los documentos de manera oficial. "Así que inquietudes, preguntas, observaciones de otras carteras de Estado, en honor a la eficiencia, bueno, compártanse la información", expresó en un video difundido en redes sociales.

¿Qué otras labores está realizando la Prefectura en torno a la emergencia?

Por su parte, Aguiñaga reiteró que el gobierno provincial que dirige está supervisando que la concesionaria Conorte cumpla con la ejecución de los seguros: la indemnización a las familias de las víctimas, el retiro de la estructura colapsada y los estudios y la construcción de un nuevo puente "en el menor tiempo posible".

En cuanto a las comunidades afectadas, la Prefectura del Guayas informó que se han implementado medidas de emergencia para garantizar el suministro de agua potable en dos localidades de la provincia. En Magro, el servicio se restablece por horarios, mientras que en Lomas de Sargentillo se continúa con la distribución mediante tanqueros, mientras avanza la reposición del servicio por tuberías.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.