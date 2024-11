Cinco prefectos del Guayas han pasado y aún no concluye vía que conecta con Manabí

“La Prefectura nos engaña como muchachos” conversa con indignación Pascual Intriago Holguín, un pequeño agricultor del cantón Balzar. Desde el recinto Boca de Agua Fría, situado a 140 kilómetros del centro de Guayaquil, en el límite entre Guayas y Manabí, Intriago comparte a Diario EXPRESO el malestar que sienten los habitantes de esta zona rural desde hace décadas ante los incumplimientos del gobierno provincial.

“Vea cómo está mi moto que tiene siete meses y ya está destruida por el camino. Nos sentimos abandonados”, afirma Intriago, quien constantemente transporta queso desde su localidad hacia la cabecera cantonal. Para ello, utiliza la vía Balzar (Guayas) - San Juan de las Cucarachas (Santa Ana, Manabí), de 30 kilómetros.

Pascual Intriago es un vaquero que transporta queso hacia la cabecera cantonal de Balzar. Juan Carlos Castro.

Cinco prefectos del Guayas no han podido culminar toda la vía

Nos tomara 30 minutos llegar a Balzar si estuviera asfaltada la vía. Cuando llueve, por ese pedacito de camino, nos hacemos dos o tres horas por el abandono que tenemos" Pedro Centeno Ganadero de la zona

Las quejas en la comunidad son evidentes. Freddy Párraga Zambrano, manaba de nacimiento y morador del recinto Tachuela, del cantón Balzar, señala que lleva más de 30 años esperando una solución definitiva para la carretera que se encuentra al pie de su hogar. Este pequeño productor agropecuario recuerda que la esperanza de contar con una vía adecuada resurgió en 2018, durante la administración de Jimmy Jairala, cuando la Prefectura del Guayas contrató la rehabilitación y asfaltado de la ruta.

No obstante, solo se contempló un primer tramo de 16,1 kilómetros que termina en el recinto San Isidro. “El resto del camino está completamente destrozado y no sabemos cuándo lo arreglarán”, lamenta el agricultor y ganadero.

Ni el exprefecto Jairala ni su sucesora, Mónica Becerra, pudieron inaugurar la primera fase de esta vía, cuya construcción, valorada en USD 8’759.332,83 , debía finalizar antes de que Carlos Luis Morales asumiera la Prefectura. Tras el fallecimiento de este último, Susana González asumió el cargo y logró entregar la primera fase de la carretera a los balzareños, el 24 de octubre de 2020.

Freddy Párraga vive al pie de la vía que conduce de Balzar hacia Manabí´, a la altura del recinto Tachuela, en la provincia del Guayas. Juan Carlos Castro.

Para ese momento, el segundo tramo de 12,2 kilómetros ya había sido contratado por la administración del exprefecto Morales por un valor de USD 9’334.701,97, pero los retrasos provocados por la pandemia de COVID-19 lo dejaron en suspenso; cuatro años después, la situación permanece sin cambios.

González ya no es la titular de la Prefectura del Guayas sino Marcela Aguiñaga; el camino que debería ser un símbolo de progreso para la comunidad sigue cubierto de polvo en verano y de lodo en invierno.

El dolor de una promesa rota

“Los que perdemos somos nosotros, ellos como autoridades están sentados en una oficina, con aire acondicionado, nosotros aquí el polvo a diario gratis. Son tantas cosas que el campesino sufre”, exclama Rodolfo Saltos, un agricultor y comerciante del recinto San Juan de Las Cucarachas, en Manabí.

Rodolfo Saltos es un agricultor y comerciante. Se dedica a su tienda, ubicada el recinto San Juan, perteneciente a Manabí. Juan Carlos Castro.

Desde su tienda en San Juan, un recinto de Santa Ana que históricamente ha mantenido una conexión comercial con Balzar, Saltos aclara que este sector le provee productos agropecuarios, así como palma, boyas y otros artículos al cantón guayasense. Por ello, la importancia de la vía que une a dos cantones y, a su vez, a dos provincias.

Mi anhelo antes de morir es ver el asfalto frente a mi casa. Llevamos 30 años esperando, ¡hasta cuándo! Freddy Párraga Agricultor del recinto Tachuela

El deterioro de esta arteria vial perjudica la movilización de los habitantes de esta zona. “Cuando hay un enfermo, niños que van a las escuelas y colegios no llegan a tiempo porque el invierno no los deja avanzar”, ejemplifica.

En esta ruta interprovincial solo opera una cooperativa de bus que traslada a los guayasenses y manabitas del sector: la Poza Honda. Sus propietarios han expresado en varias ocasiones que enfrentan pérdidas económicas debido al desgaste constante de los repuestos, causado por las malas condiciones de la carretera, que se agravan durante la temporada de lluvias.

"Nos quejamos todos los que tenemos vehículos y más aún los de la Poza Honda que transitan todos los días y llevan pasajeros. He escuchado que muchos transportistas de la cooperativa han quebrado, tienen sus carros parados porque económicamente no les justifica porque más se le va en gastos de todo lo que les ingresa”.

La cooperativa de bus Poza Honda ofrece el servicio de transporte en la ruta Balzar-Santa Ana- Portoviejo. Tramo en Guayas es el más crítico, sobre todo en el invierno. Cortesía.

Por otra parte, residentes como Pedro Centeno, arquitecto de profesión y ganadero de vocación, han optado por reparar por su cuenta los tramos más deteriorados de la carretera, ante la falta de atención que perciben por parte del gobierno provincial. Esto siempre y cuando las condiciones del clima lo permitan.

"Nos tomara 30 minutos llegar a Balzar si estuviera asfaltada la vía, actualmente nos hacemos una hora y eso porque arreglamos un poco con la plata de los moradores. Cuando llueve, por ese pedacito de camino, nos hacemos dos o tres horas por el abandono que tenemos", enfatiza.

“Aquí no aparece la Prefectura del Guayas. Del lado de Manabí igual, estamos abandonados, a la deriva. Como que no existen las instituciones del Estado que tienen que resolver estos problemas desde hace mucho tiempo”, sostiene Centeno.

Pedro Centeno se transporta constantemente desde la zona de Boca de Agua Fría hacia Balzar o Guayaquil, en Guayas. Asimismo, se dirige hacia sectores del cantón Santa Ana, de Manabí. Juan Carlos Castro.

Pascual Intriago respalda esta afirmación: “Entre todos los que vivimos aquí tuvimos que poner el diésel, la comida, para arreglar esta parte de la carretera. Esto nos costó aproximadamente USD 1.500", anuncia el morador, quien también se cuestiona por qué el gobierno provincial ha permitido que pasen cinco años sin darles una solución.

Vía conecta a Guayas con Manabí Ambas prefecturas han licitado contratos para rehabilitar y asfaltar la vía desde sus competencias. Guayas completó el primer tramo adjudicado en la administración de Jimmy Jairala e inaugurado con atraso en la de Susana González. Manabí no ha culminado los 2,2 kilómetros.

¿Qué dice la Prefectura del Guayas?

El coordinador de Infraestructura de la Prefectura del Guayas, José Tenelema, en diálogo con Diario EXPRESO, detalló que la obra adjudicada en el último trimestre de 2019 a la empresa Mercadona "inició en enero de 2020 y en el 2022 se dio una suspensión porque el puente de Balzar tenía limitación de paso".

El 18 de junio de 2024 la Prefectura del Guayas inauguró el reforzamiento del viaducto de 153 metros sobre el río Daule, diseñado para soportar hasta 48 toneladas, con una inversión de cerca de tres millones de dólares. El contratista estaba encargado de retomar la ejecución del segundo tramo de la vía, que se extiende desde el acceso de este puente, desde el Km 16 hasta el 28, en el límite con Manabí. No lo hizo.

Puente sobre el río Daule permite el tránsito desde la cabecera cantonal de Balzar hacia la vía que inicia desde ese punto hacia Boca de Agua Fría, en el límite con Manabí. PREFECTURA DEL GUAYAS.

¿Por qué el contratista no retomó los trabajos en la vía? El delegado de la prefecta Marcela Aguiñaga enfatiza que la empresa contratista era consciente de que se debían repetir ciertas acciones en la carretera ante el tiempo transcurrido desde la última intervención, hace casi dos años.

Se va a hacer la terminación contractual. Estimo que esto no demora más de dos meses" José Tenelema Coordinador de Infraestructura de la Prefectura del Guayas

Sin embargo, refiere el ingeniero Tenelema, ahora Mercadona asegura que "bajo las condiciones del contrato que firmó con la anterior administración no puede continuar". Y agrega: "A mí me toca hacer cumplir el contrato como fue firmado y en ese sentido no lo está haciendo. Él solicita que revisemos las condiciones contractuales y no es el caso".

Frente a esta situación, la Prefectura del Guayas ha decidido iniciar el proceso de terminación del contrato, con la expectativa de completarlo antes de que finalice 2024. El siguiente paso, explicó el funcionario, será actualizar el estudio de la vía, que se llevará a cabo bajo administración directa, para poder adjudicar un nuevo contrato que permita realizar de manera definitiva la obra. Sin embargo, en el sector público, aquello toma su tiempo.

La Prefectura del Guayas está ubicada en el centro de Guayaquil, a 140 kilómetros del recinto Boca de Agua Fría, en el límite con Manabí, donde culmina la obra contratada. EVER MOREIRA.

Por el momento, la administración de Marcela Aguiñaga se encuentra en una situación de espera. “No podemos tocar la vía mientras no esté declarada la terminación del contrato”, indicó el coordinador de Infraestructura, quien aseguró a EXPRESO que una vez que este proceso concluya, se realizaría un mantenimiento provisional del camino "tentativamente a mediados de diciembre", utilizando maquinaria propia y bajo administración directa.

Calculo que en 2025 estaría asignado un nuevo contratista. Es una prioridad terminar esa obra, es un compromiso de esta administración” José Tenelema Coordinador de Infraestructura de la Prefectura del Guayas

Un informe elaborado por el gobierno provincial guayasense en octubre de 2022 detalla que la vía Y de acceso a San Isidro - Boca de Agua Fría alcanzó un avance del 45%, tal como afirmó Tenelema en la entrevista. Además, el reporte revela que la institución le ha pagado a la empresa un total de USD 4'249.156,34 en anticipos y planillas, una significativa inversión en una carretera que se ha deteriorado con el paso de los inviernos y las lluvias

Los habitantes de esta zona rural de Guayas deberán seguir esperando. Según el coordinador Tenelema, se incluirá la ejecución de esta vía dentro del presupuesto de la Prefectura del Guayas para el año 2025 porque “es una prioridad terminar esa obra, es un compromiso de esta administración”.

Prefectura de Manabí también ha incumplido

La situación se repite en los dos kilómetros restantes que pertenecen a la provincia de Manabí y que deben ser intervenidos por la administración del prefecto Leonardo Orlando, que contrató en el año 2021 la construcción de este tramo, pero la obra no culminó. Diario EXPRESO solicitó en varias ocasiones una entrevista a la Dirección de Comunicación Social de la Prefectura de Manabí ´sin obtener ninguna respuesta.

Letrero ubicado al ingreso del recinto San Juan de Las Cucarachas, en Manabí, que detalla la obra contratada y evidencia el paso del tiempo. Juan Carlos Castro.

“Hacemos un llamado a las entidades de control que investiguen por qué la vía no se ha concluido, por qué tanto tiempo” cuestiona Rodolfo Saltos, quien aún mantiene la esperanza de que la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, logren culminar la carretera interprovincial. Y les recuerda un compromiso:

“Ustedes quedaron una vez de venir a la zona de San Juan a hacer una reunión de trabajo para finiquitar esta obra que se necesita para unir a estos dos cantones. Ojalá que algún día se lo realice y que ustedes sean los que pasen a la historia como los que concluyan la unión de estas dos provincias”.

Los habitantes de Balzar claman una carretera en condiciones óptimas porque saben el potencial de desarrollo que una vía asfaltada podría traer. "Con una buena carretera, podríamos llegar a Manta en dos horas y media desde Balzar, en lugar de casi un día", manifiesta Intriago.

“Mi anhelo antes de morir es ver el asfalto frente a mi casa. Llevamos 30 años esperando, ¡hasta cuándo!”, enfatiza Freddy Párraga. “Somos castigados (por ambas prefecturas), no sé por qué, a esta gente trabajadora le dan palo”, lamenta por su parte Pedro Centeno.

Algunos tramos de la vía lucen en total deterioro. Juan Carlos Castro.

Esta realidad expone la labor de una institución pública que se asienta en el centro de Guayaquil, a casi tres horas de los hogares de los afectados. Desde esa distancia y ante reiteradas justificaciones de un contratista que no cumplió, las distintas administraciones de la Prefectura del Guayas han permitido que el tiempo transcurra sin otorgarles una solución a quienes anhelan una vía digna que los conduzca al desarrollo.

