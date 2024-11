Balzar aún espera por obra contratada hace cinco años por la Prefectura del Guayas

Conectar a Guayas con Manabí a través de una carretera digna ha sido el anhelo que ha latido en el corazón de los balzareños durante más de 30 años. Tras décadas de reclamos, en 2018 la Prefectura del Guayas, durante la administración de los entonces prefecto Jimmy Jairala y viceprefecta Mónica Becerra, colocó la primera piedra, dando inicio a un camino que prometía unir no solo territorios, sino también esperanzas.

La rehabilitación y asfaltado de 16,1 kilómetros desde el puente de Balzar sobre el río Daule hasta el recinto San Isidro marcó un primer paso en esta travesía, pero aún quedaban por concretar otros 12,2 kilómetros —del lado de Guayas— que harían realidad el sueño de más de 60.000 personas.

El 2019 trajo consigo la esperanza renovada con la administración del exprefecto Carlos Luis Morales Benítez, quien se comprometió a ejecutar obras que integren a Guayas con la provincia de Manabí. Bajo esa premisa, contrató la vía Y de acceso a San Isidro - Boca de Agua Fría, que se adjudicó ese mismo año a la empresa Mercadona, por un monto de USD 9’334.701,97.

Titulares de las prefecturas deManabí y Guayas firmaron en 2019 un convenio para trabajar en En 2019, prefecturas de Manabí y Guayas firmaron un convenio para obras de integración. FACEBOOK CARLOS LUIS MORALES BENITEZ

Este proyecto incluía la construcción de un puente de 30 metros y prometía unir, finalmente, a Balzar con el cantón Santa Ana, Manabí, en un recorrido de 12,2 kilómetros. Sin embargo, a pesar de las promesas y el plazo de 240 días que tenía la contratista para finalizar la obra, cinco años después la realidad es otra: los balzareños continúan enfrentándose a lo que consideran un panorama de abandono y desolación, que impide su camino hacia el desarrollo.

Vía Y de acceso a San Isidro - Boca de Agua Fría Es el segundo tramo de la carretera que conecta a Guayas con Manabí. Tiene 12,2 kilómetros y fue adjudicado por USD 9’334.701,97 a la contratista Mercadona, que tenía un plazo de 240 días para culminar la obra.

¿Qué se hizo durante la administración de Susana González?

Tras el fallecimiento de Carlos Luis Morales, ocurrido el lunes 22 de junio de 2020, la exprefecta Susana González asumió la Prefectura del Guayas. Su administración heredó dos contratos relacionados con la construcción de esta carretera en el sector guayasense. El primer tramo, que recibió con un avance considerable, se convirtió en su primera obra inaugurada, en octubre de 2020.

Para esa fecha, el plazo del segundo contrato, que ya había excedido los ocho meses estipulados, fue extendido debido a las circunstancias excepcionales generadas por la pandemia del COVID-19. Así comenzó la primera de varias justificaciones para los retrasos.

Para enero de 2021 la obra ya se había reanudado y registraba tan solo un 4% de avance, según un informe de la época del gobierno provincial. Las razones para haber paralizado la obra se basó en el deterioro del puente de Balzar, que impedía el paso de maquinaria pesada. La institución invirtió meses antes USD 305.000 para reforzar la estructura; no obstante, aquello no se convirtió en una solución definitiva.

Diario EXPRESO comprobó que la última comunicación oficial de la Prefectura del Guayas en sus redes sociales sobre el estado de la obra proviene del 7 de enero de 2022, cuando la entonces prefecta González reportaba una supervisión de obras y garantizaba que la vía "es una realidad", aunque las imágenes mostraban más promesas que hechos, pues no se observaron máquinas trabajando.

¡La vía San Isidro - Boca de Agua Fría (Balzar) es una realidad! @6SusanaGonzalez, prefecta del Guayas, recorrió el tramo en construcción para verificar que los trabajos siguen en marcha. ¡Por las familias ecuatorianas que viven en Guayas, las obras #VanPorqueVan! pic.twitter.com/rlQBeiELDE — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) January 7, 2022

Así luce el camino la altura del recinto San Isidro, donde se ha colocado material de mejoramiento por parte de los moradores para transitar en mejores condiciones. Juan Carlos Castro.

Vía Y de San Isidro- Boca de Agua Fría Forma parte de la segunda fase de la vía Balzar - San Juan de Las Cucarachas. En este tramo de 12,2 kilómetros los residentes han tenido que destinar recursos propios para hacer reparaciones temporales en la carretera.

Voces de descontento

“Ya estamos muy molestos porque es pura mentira. Vienen aquí a hacerse los que van a arreglar, más de cien veces lo han medido y nunca hacen nada”, refuta Carmelo Macías, un ganadero de este sector rural del norte de Guayas, que comparte afinidad con el cantón Santa Ana, de Manabí.

“Esto es un engaño que esta señora prefecta nos hizo. Nos dijo que en 15 días iba a enviar las máquinas para terminar esta obra y dejar arreglado el carretero. Nunca mandó máquinas la señora" Pascual Intriago Vaquero de la zona

Freddy Párraga Zambrano, un pequeño ganadero del recinto Tachuela, expresa el sentir de muchos: "Se burlan del campesino. Estamos hostigados de tanto engaño de los políticos que han pasado., estamos desilusionados que no nos colaboran, no nos dan una solución a nuestros problemas que tenemos".

La indignación es palpable entre los habitantes como Carmelo Macías, que a lo largo de estos años han sufrido las inclemencias del clima y el mal estado de la carretera. Este adulto mayor, que se dedica a la ganadería, señala que los residentes han tenido que destinar recursos propios para hacer reparaciones temporales en la carretera. "Cuando está un poco arreglado es porque nosotros mismos lo hacemos. Estamos abandonados", lamenta.

Por su parte, Pedro Centeno, arquitecto y ganadero, aporta más detalles sobre las excusas oficiales para la inacción. Desde la pandemia hasta problemas de financiamiento, las explicaciones no han dejado de llegar, pero los resultados siguen ausentes. “Luego dijeron que el puente no iba a resistir las volquetas grandes, que esperan que el puente lo iban a rehabilitar, se hizo eso y nada. Los perjudicados somos nosotros”, asegura.

Pedro Centeno se transporta constantemente desde Boca de Agua Fría hacia Balzar o Guayaquil, en Guayas. Asimismo, se dirige hacia sectores del cantón Santa Ana, de Manabí. Juan Carlos Castro.

“Esto es un engaño que esta señora prefecta nos hizo. Ella vino a inaugurar el puente de Balzar y nos dijo que en 15 días iba a enviar las máquinas para terminar esta obra y dejar arreglado el carretero. Nunca mandó máquinas la señora”, exclama Pascual Intriago, un vaquero de la zona.

A pesar de que el viaducto sobre el río Daule fue repotenciado -por cerca de 3 millones de dólares- y habilitado el 18 de junio de 2024 por la administración de la actual prefecta Marcela Aguiñaga, la empresa contratista no ha reiniciado los trabajos, lo que ha generado frustración entre los guayasenses y manabas, quienes también se beneficiarían con la obra de la Prefectura del Guayas.

Pascual Intriago es un vaquero que transporta queso hacia la cabecera cantonal de Balzar. Juan Carlos Castro.

¿Qué dice la actual administración?

"Ese contrato tenía una suspensión justificada. A partir de los primeros días de julio (2024) empezaron a correr los tiempos en los que el contratista tenía que respondernos como nueva administración. Se le había notificado meses antes para que empiece la obra una vez habilitado el puente", menciona el coordinador de Infraestructura de la Prefectura del Guayas, José Tenelema, en diálogo con Diario EXPRESO.

Es una prioridad terminar esa obra, es un compromiso de esta administración” José Tenelema Coordinador de Infraestructura de la Prefectura del Guayas

Sin embargo, el contratista Mercadona no cumplió lo acordado. Por ello, el gobierno provincial informó que se dará la terminación del contrato de la vía Y de acceso a San Isidro - Boca de Agua Fría, que ha pasado por tres administraciones. Tenelema comparte que la empresa manifestó a la Prefectura que "no puede continuar" porque las condiciones ya no son las mismas que en 2019.

"A mí me toca hacer cumplir el contrato como fue firmado y en ese sentido no lo está haciendo. Él solicita que revisemos las condiciones contractuales y no es el caso", sentencia el funcionario, quien estima que en dos meses ya esté concluido el proceso de terminación contractual.

La Prefectura del Guayas está ubicada en el centro de Guayaquil, a 140 kilómetros del recinto Boca de Agua Fría, en el límite con Manabí, donde culmina la obra contratada. EVER MOREIRA.

¿Cuál es el impacto económico y social para estas comunidades rurales?

La falta de infraestructura adecuada ha tenido un impacto directo en la economía de Balzar, conocido por su producción agrícola y ganadera. "Cuando hay dificultades para salir por el mal camino, los productos se dañan. Hay pérdidas", menciona Párraga, enfatizando la importancia de una carretera en buen estado para la transportar maíz, cacao, arroz, entre otros.

La situación se vuelve aún más crítica en temporada de lluvias, cuando la carretera se convierte en un terreno casi intransitable. Las historias de emergencias médicas son alarmantes, con testimonios de enfermos que deben ser trasladados en canoas debido a los obstáculos en la vía.

La cooperativa de bus Poza Honda ofrece el servicio de transporte en la ruta Balzar-Santa Ana- Portoviejo. Tramo en Guayas es el más crítico, sobre todo en invierno. Cortesía.

"Hay un tramo donde hay un estero que cuando el río crece, se reboza y los carros no pueden pasar tres o cuatro días hasta que el río baje. Ahí se pierde la leche, el queso, hay gente que hasta se ahoga pasando a pie porque no hay por donde pasar", destaca Párraga.

“La vía daría mucho desarrollo porque la gente invierte, puede programar su tiempo. Con esta vía mala no se puede, cuando llueve esto se llena de agua y no hay cómo pasar" exclama Centeno, quien añade que "como un pequeño finquero y con una vía asfaltada invertiría algo, pero con este estado vial no dan ganas de hacer nada. Si quiero vender un terreno aquí nadie lo compra porque estamos botados”.

Alcalde de Balzar se pronuncia como consejero provincial

Galo Meza, alcalde de Balzar y consejero provincial, actúa como representante del cantón ante la Prefectura del Guayas. En entrevista para EXPRESO en su despacho del Cabildo, el burgomaestre compartió su creciente preocupación por la paralización de dos obras contratadas por la Prefectura, destacando especialmente la vía Y de acceso a San Isidro - Boca de Agua Fría.

Como prefecta, no la defiendo, pero no puede hacer otra cosa que declararlo incumplido. El contratista también ha quedado mal con el municipio de Balzar" Galo Meza Alcalde de Balzar

Meza relató que, al asumir la Alcaldía, mostró a la prefecta Marcela Aguiñaga y al viceprefecto Carlos Serrano las obras que ya estaban contratadas, "recorrimos los lugares y acordamos que se iba a trabajar”; sin embargo, aquello no se ha dado por problemas con los contratistas, pese a que "siempre tuvieron la apertura y el deseo de realizar estas obra".

El alcalde también hizo hincapié en el incumplimiento de la empresa Mercadona, que no solo ha fallado en sus compromisos con el gobierno provincial, sino también con la Alcaldía de Balzar. En particular, Meza mencionó la obra destinada a la distribución de agua potable en el sector Los Manguitos, señalando: “Parece que no nos va a cumplir, ni porque les he rogado. Los recursos fueron dados en su momento y nunca se ejecutó la obra”.

Meza reflexionó sobre la situación actual de la Prefectura del Guayas, diciendo: “Es lamentable lo que sucede. Como prefecta, no la defiendo, pero no puede hacer otra cosa que declararlo incumplido. Dependemos de contratos que no los hizo ella, fueron de otra administración”.

Galo Meza es el alcalde de Balzar desde el 14 de mayo de 2023. Juan Carlos Castro.

La esperanza de un futuro mejor

Los habitantes de Balzar no solo anhelan una carretera en condiciones óptimas, sino que también ven el potencial de desarrollo que una vía asfaltada podría traer. "Con una buena carretera, podríamos llegar a Manta en dos horas y media desde Balzar, en lugar de casi un día", indica Pascual Intriago, quien resalta que una conexión eficiente podría transformar la vida en esta región rural.

Cuando llueve esto se llena de agua y no hay cómo pasar. Si quiero vender un terreno aquí nadie lo compra porque estamos botados” Pedro Centeno Arquitecto y ganadero del sector

Por el momento, la administración de Marcela Aguiñaga se encuentra en una situación de espera. “No podemos tocar la vía mientras no esté declarada la terminación del contrato”, indicó el coordinador Tenelema, quien aseguró a EXPRESO que una vez que este proceso concluya, se realizaría un mantenimiento provisional del camino "tentativamente a mediados de diciembre", utilizando maquinaria propia y bajo administración directa.

La Prefectura del Guayas manifiesta que para 2025 se adjudicará un nuevo contrato para culminar finalmente la rehabilitación y asfaltado de la vía hasta el límite con Manabí. “Es una prioridad terminar esa obra, es un compromiso de esta administración”, garantiza Tenelema. Mientras tanto, los balzareños y demás moradores de la zona se sienten atrapados en un ciclo de promesas que para ellos, hasta ahora, no se ha cumplido.

Rodolfo Saltos, agricultor y comerciante del recinto San Juan de Las Cucarachas, que también tiene una residencia en el área rural de Balzar, hace un llamado a las autoridades competentes: "Que investiguen por qué la vía no se ha concluido. El que sufre es el pueblo", reclama, añadiendo que la falta de inversión está perjudicando no solo al área rural guayasense, sino también a los sectores de la provincia de Manabí que podrían beneficiarse del comercio.

Freddy Párraga vive al pie de la vía que conduce hacia Boca de Agua Fría, a la altura del recinto Tachuela, en la provincia del Guayas. Juan Carlos Castro.

Freddy Párraga culmina con un anhelo que resuena en todos los habitantes de Balzar y de las comunidades del cantón Santa Ana, en Manabí: "Queremos ver la solución a esta carretera, es nuestra ilusión. La queremos ver antes de morir".

Así, los moradores de esta zona del norte de Guayas mantiene viva la esperanza de que la vía Y de acceso a San Isidro - Boca de Agua Fría se materialice en una realidad palpable, y no se convierta en una promesa más que, al igual que el polvo que los asfixia cada día, se disuelve en el aire.

Para seguir leyendo más contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!