Contratista del dragado del río Guayas acumula 1 millón 600 mil dólares en multas

A través de un enlace radial desarrollado la mañana de este miércoles 30 de octubre de 2024, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, expuso las labores de su administración en el gobierno provincial.

La autoridad aseguró que desde el inicio de su gestión el 14 de mayo de 2023 se ha mantenido el ritmo de las obras y que no ha habido retrasos en los pagos a proveedores y contratistas. Sin embargo, existe una que por su complejidad ha presentado inconvenientes: el dragado del río Guayas.

Dragado alrededor del islote el Palmar

En caso que llegue al 5% (de multa) sería una causal de terminación unilateral del contrato (del dragado del río Guayas)" Marcela Aguiñaga Prefecta del Guayas

Aguiñaga enfatizó la importancia de abordar los problemas del río Guayas de manera integral. Reconoció que el dragado, aunque esencial, no es suficiente por sí solo. "Trabajamos en el Plan Maestro para la Recuperación de la Cuenca del río Guayas, para tomar acciones en reforestación y monitoreo de la calidad del agua. Para ello, estamos articulando acciones con prefecturas de 7 provincias para evitar que nueva sedimentación llegue a la cuenca baja del río", explicó la titular de la Prefectura de Guayas.

Sin embargo, el proyecto ha enfrentado obstáculos a causa de retrasos en la remoción de sedimentos, lo que ha generado multas significativas para el contratista, el consorcio Dragando por Guayas, mismas que acumulan 1 millón 600 mil dólares. "En caso que llegue al 5% (de multa) sería una causal de terminación unilateral del contrato" que costó USD 44 millones y fue adjudicado en 2022 por la administración de la exprefecta Susana González.

Además, la prefecta mencionó que el sedimento sigue llegando de la cuenca alta del río Guayas y que hay impactos negativos adversos en las zonas de la ribera de La Puntilla. Por ello, comunicó que se han "reunido con los moradores del sector y estamos tomando correctivos sobre el caso para evitar malestares propios de la ejecución del contrato del dragado".

Dragado del río Guayas ​La empresa contratista Dragando por Guayas inició el 24 de junio de 2023 los trabajos para para extraer alrededor de 6 millones de m3 de sedimento durante el lapso de dos años que tiene como plazo el contrato.

Gobierno de Daniel Noboa entregó aval de USD 100 millones

Aguiñaga destacó la búsqueda activa de financiamiento para proyectos cruciales. El pasado lunes 28 de octubre, el gobierno de Daniel Noboa le entregó a la Prefectura del Guayas un aval por 100 millones de dólares, una garantía que permitirá a la entidad, a través de un crédito, financiar 15 obras de infraestructura para desarrollar el programa 'Vías Resilientes', que consiste en:

La rehabilitación de siete carreteras como la Colimes-Olmedo, que conecta a Guayas con Manabí, y la Pedro Vélez-Carlos Julio Arosemena, en El Empalme (ubicada a más de 150 kilómetros de Guayaquil). Ocho puentes en sectores como El Triunfo, Naranjito y Pedro Carbo.

El gobierno de Daniel Noboa le entrego un aval de USD 100 millones a la Prefectura del Guayas, en un acto realizado en el cantón El Empalme. Prefectura del Guayas.

Fiestas de provincialización

Con motivo de los 2024 años de provincialización de Guayas, que se celebra el 8 de noviembre, Aguiñaga anunció en el enlace radial que se llevará a cabo un acto sencillo en las instalaciones de los Galpones, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, frente a la Atarazana. Este evento incluirá una rendición de cuentas y el reconocimiento a personas destacadas por sus méritos.

Además, se suscribirá y lanzará un censo agropecuario programado para iniciar en mayo de 2025, después del invierno. La prefecta subrayó la importancia de conocer el potencial agrícola y ganadero de la provincia antes de realizar nuevas inversiones.

Avenida León Febres Cordero, en La Aurora

No me ensucie la vía porque está en perfectas condiciones. Si usted me la ensucie, lo voy a multar, está advertido" Marcela Aguiñaga Prefecta del Guayas

La prefecta expresó su satisfacción por el desarrollo de la rehabilitación de la avenida León Febres Cordero, que se extiende por 7.2 kilómetros y ha requerido una inversión superior a 7 millones de dólares. Esta vía, que es crucial para la parroquia satélite La Aurora, se entregará a mediados de noviembre, en medio de las festividades de la provincia.

"Esta vía se ha hecho con mucha técnica, hemos solucionado problemas de drenaje que garantizaran que la vía estará en perfectas condiciones en un plazo no menor de tres años", destacó Aguiñaga, quien lanzó una advertencia al contratista de la regeneración urbana que ejecuta el Municipio de Daule en la arteria vial: " No me ensucie la vía porque está en perfectas condiciones. Si usted me la ensucie, lo voy a multar".

Avenida León Febres Cordero Es la arteria vial principal de la parroquia satélite La Aurora, del cantón Daule. La Prefectura del Guayas ha intervenido desde el 30 de abril en los 7,2 kilómetros de la avenida que enlaza a Daule con Guayaquil y Samborondón.

Así lucía la avenida León Febres Cordero antes de ser intervenida por la Prefectura dle Guayas. FREDDY RODRÍGUEZ

¿Qué otras obras anunció la prefecta?

La prefecta también anunció en el enlace radial que en noviembre se completará la rehabilitación y asfaltado de la vía Naranjito-Marcelito Maridueña, de 6,75 kilómetros, que actualmente tiene un 60% de avance y se entregará anticipadamente debido a la eficiencia del contratista.

Otros proyectos en curso incluyen el mejoramiento de caminos vecinales y la ampliación a cuatro carriles de 4 kilómetros de la vía Nobol-La Cadena, en el límite entre los cantones Isidro Ayora y Pedro Carbo.

¡La rehabilitación de la vía Naranjito-Marcelino Maridueña avanza a pasos firmes! 🚧



Proyectos futuros y necesidades viales

Aguiñaga mencionó varios proyectos en proceso de contratación o planificación, entre los que destacan:

La colocación de carpeta asfáltica de la vía San Pedro Espinal

Cabuyal - Laurel

Laurel - Junquillal (Salitre)

Doble riego en sectores de Milagro, Salitre, Balao

Playas - Engabao - Puerto Engabao, sector tuírstico

Mejoramiento en la vía de ingreso a El Morro

La prefecta del Guayas culminó el enlace radial refiriéndose a la imperante necesidad de contribuir a mejorar el tránsito vial en la ruta Jujan-Babahoyo, que conduce a Quito. Ante ello indicó: "Se presupuesta para el 2025 recursos que superarían los USD 10 millones para lograr ampliar a cuatro carriles la vía desde Tres Postes".

