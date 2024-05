Aguiñaga: “El mantenimiento de la León Febres Cordero es competencia del MTOP”

Que la Prefectura del Guayas solo dará el arreglo, más no el mantenimiento. Esta fue la declaración de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, durante el inicio de los trabajos de regeneración en la avenida León Febres Cordero. Ella precisó que el mantenimiento de la vía sigue recayendo sobre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

La noche del 30 de abril arrancaron los trabajos para dotar de una nueva carpeta asfáltica a esta arteria de La Aurora, Daule. La Prefectura del Guayas, junto al Municipio de Daule, solicitaron al MTOP los permisos pertinentes para intervenirla, pero se ha limitado a eso, intervención para su arreglo, más no un permiso definitivo para administrar y continuar con su mantenimiento.

“Nosotros estamos autorizados a dar el arreglo en este caso. Pero el mantenimiento de la León Febres Cordero es competencia del MTOP”, enfatizó la prefecta.

Aguiñaga explicó que después de que concluyan los trabajos de esta vía, es necesario que la cartera de estado realice el mantenimiento de la arteria en un tiempo no menor a dos a tres años.

La ciudadanía critica esta decisión, debido al tiempo que ha quedado abandonada la vía. “Otros que no tienen la competencia vienen a trabajar la calle. También tardó un poco, sí, pero mejor eso a que nunca hagan nada”, comenta Valeria Gavilanes, residente de Villa Italia.

Asimismo, el resto de ciudadanos esperan que este trabajo no quede luego en el olvido. “Ya varias administraciones del MTOP han demostrado que no les ha importado la vía. Solo queda estar a la espera que hagan las revisiones y mantenimientos constantes de la arteria. Si no hacen eso, seguiremos siendo la parroquia con una avenida que parece un campo de guerra”, sentencia Ivan Contreras.

