Arrancó la renovación de la avenida León Febres Cordero

Ha llegado la regeneración prometida, y tan pedida por los habitantes de La Aurora, Daule. La Prefectura del Guayas comenzó la intervención en la calzada de la avenida León Febres Cordero la noche de este 30 de abril.

A las 21:00 la maquinaría que se encontraba en el punto desde temprano comenzó los trabajos para remover la actual carpeta asfáltica y colocar una nueva, la cual será de 10 centímetros para soportar el tráfico vehicular que pasa a diario en esta arteria -que es un promedio de 65 mil carros al día-.

De acuerdo a la prefecta, Marcela Aguiñaga, la obra arrancará desde el puente Vicente Rocafuerte hasta la urbanización El Condado-VICOLINCI; y se espera que la obra tenga una duración de 8 meses.

Adicional a estas labores, el Municipio de Daule anunció que realizará a la par el mantenimiento del sistema de alcantarillado de esta arteria. En cuanto a los trabajos prometidos para dotar de aceras, bordillos y demás elementos, el Cabildo indicó que el proceso de contratación del proyecto se encuentra en la fase precontractual, y están a la espera de la aprobación de los informes pertinentes de la Contraloría General del Estado y Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

El alcalde del cantón, Wilson Cañizares explicó durante una rueda de prensa que se espera destinar 35 millones de dólares a este proyecto.

Ahora la ciudadanía queda pendiente de que las obras sean cumplidas en los plazos prometidos, y de manera eficaz. “Llevamos años pidiendo que se arreglen los más de 400 huecos que tiene la avenida. Solo espero que sea un trabajo bien hecho y no queden con los mismos huecos dentro 4 meses después de terminada la obra”, comenta Isabel Baldeón, habitante de Villa Italia.

Asimismo, Daniel Franco, residente de La Joya, espera que la intervención sea eficaz y no otro trabajo mal hecho. “Ya mi carro ha quedado con varios daños. Solo espero a que hagan algo para que mi carro no acumule más daños y mi bolsillo no sufra, porque al menos una vez al menos voy al taller a que revisen la suspensión del carro que ya ha quedado toda estropeada”, asevera.

