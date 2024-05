1.219 agentes policiales y municipales resguardará a los planteles educativos

La seguridad a la hora de volver a clases ha sido uno de los pedidos más recurrentes entre los padres guayaquileños, que el año pasado denunciaron que sus hijos, en repetidas ocasiones, fueron víctimas de delitos. A los casos, que dieron cabida a una serie de reclamos, se sumó el asesinato a un profesor al interior de un bus de transporte urbano. Esa fue la gota que derramó el vaso.

Guayaquil: La inseguridad convive en los exteriores de los colegios Leer más

"El 2023 fue un año terrorífico. A mi hijo le robaron en tres ocasiones al salir del colegio, camino a casa, y no solo en el bus. Le robaron a escasos metros de su escuela. Lo mismo pasó en los expresos escolares que también fueron el blanco de los delitos así como los planteles, según han relatado los miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas. Por eso este año lo he matriculado con incertidumbre. Me aterra que su plantel sea afectado por extorsionadores. Ojalá y no pase, porque de ser así tengo ya previsto sacarlo de la unidad educativa. Estudiará entonces en línea o no lo hará, pero jamás lo pondré en riesgo", asegura Mónica Ledesma, quien habita en Las Orquídeas y es madre de un menor que asiste a un plantel ubicado en el norte del Puerto Principal.

Frente a esta realidad, según ha anunciado la noche de este 30 de abril el alcalde Aquiles Álvarez, el Municipio desplegará 1.219 agentes policiales y municipales para resguardar los planteles escolares y garantizar asó el retorno seguro de 434.000 estudiantes.

(Le puede interesar leer: Los docentes del Guayas alzan la voz para que su seguridad no sea más vulnerada)

"Para el inicio de clases del 6 de mayo, hemos organizado un operativo integral en coordinación con el Ministerio de Educación, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El operativo incluye tecnología avanzada y cámaras de videovigilancia en 1.345 establecimientos educativos. El plan prioriza 60 colegios con más de 2.000 estudiantes para abordar problemas como robos, microtráfico y grupos de delincuencia organizada", publicó Álvarez en su cuenta oficial de X.

Guayaquil es una ciudad para todos, por eso sumaremos esfuerzos para precautelar la seguridad de los estudiantes.



Para el inicio de clases del 6 de mayo, hemos organizado un operativo integral en coordinación con el Ministerio de Educación, la Policía Nacional y las Fuerzas… pic.twitter.com/jMPlQqE81a — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) May 1, 2024

(Lo invitamos a leer: Con el inicio de clases el 6 de mayo, así cambia el calendario escolar 2024-2025)

Unidades educativas sufren de robos durante el estado de excepción Leer más

Además, indicó, que se mantendrá vigente el programa de "Escuelas Seguras", que se desarrolla en 45 centros educativos en zonas priorizadas, añadió.

Frente a este anuncio, los padres sienten algo de tranquilidad. Pero no del todo, pues alegan que el año anterior se dijo asimismo que habría vigilancia, pero esta nunca llegó.

"Entre octubre y diciembre de 2023 era habitual conocer de panfletos que llegaban a los colegios y que nos dejaban a todos en zozobra. Las autoridades educativas de los centros educativos pedían ayuda, además de resguardo policial y militar, pero nunca vimos un uniformado. Eso hizo que los padres de muchos alumnos, cual vigilantes, permanezcamos en los exteriores del plantel, dejando de lado una serie de actividades y poniendo en riesgo incluso nuestros trabajos por pedir una y otra vez permiso. Yo solo espero que este año la promesa de seguridad se cumpla. Necesitamos sentir seguridad y lamentablemente hoy aún y pese a los estados de excepción y medidas antes tomadas no la tenemos", aseguró Nancy Caballero, quien habita en Pascuales, uno de los afectados por el crimen.

De hecho en este sector, según detalló a EXPRESO Hilario Beltrán, presidente de la UNE Guayas, la mayoría de planteles educativos han sido víctimas de las amenazas.

"En Durán, Daule y Yaguachi la situación no es buena, pero en Guayaquil es insoportable. El distrito 0908, que incluye zonas como Pascuales, Flor de Bastión, Bastión Popular, Balerio Estacio..., está secuestrado por la delincuencia. Y las autoridades lo saben. Están al tanto de que de 206.000 jóvenes que no fueron reintegrados en su momento al sistema educativo, hay 6.000 que han sido captados por la delincuencia. Algunos están ya activos en el sistema educativo y frente a ello, lo que hacemos es trabajar enfrentando el problema. En un colegio de La Prosperina, por ejemplo, y no voy a citar nombres, todos los docentes han sido extorsionados. ¿Qué ha hecho el distrito o la entonces ministra de Educación? Nada", relató a este Diario en diciembre de 2023, a esperas de la ayuda que aseguró semanas atrás nunca llegó.

Educación: La decadente infraestructura escolar alarma a representantes Leer más

Y es que el 26 de marzo pasado, en otra entrevista con EXPRESO, Beltrán reconoció que como nunca antes los docentes tenían miedo de volver a clases.

Fue tal la zozobra y la indignación por no haber sido tomados en cuenta por las autoridades, que los representantes de la UNE del Guayas llegaron con banderas y carteles a la Subsecretaría Zonal de Educación para exigir respuestas.

“Después de los hechos terroristas registrados el pasado 9 de enero, se supone que veríamos a policías y militares resguardando las áreas más críticas y vulnerables. Pero en los planteles educativos eso no se vio, aun cuando hay distritos como el de Monte Sinaí donde los maestros han sido extorsionados. Hoy está aquí una de las docentes que están en riesgo de muerte. Queremos respuestas”, demandó entonces Beltrán, quien exigió que a los docentes en riesgo o extorsionados les den el pase a otras instituciones o distritos.

(Le puede interesar leer: Aumentan casos de secuestros en Guayaquil, pese a estado de excepción)

“Está por iniciar el nuevo año lectivo y nadie dice nada. Estamos indefensos y ante la realidad criminal que experimenta el país y la indiferencia del Gobierno, por primera vez sentimos miedo. Tenemos miedo de volver al aula, que es nuestra casa”, sentenció, haciendo hincapié en que hay compañeros que en Guayaquil barajaban ya la idea de dejar la profesión ante la falta de garantías para trabajar, y otros que han optado por pagar al extorsionador.

Guayaquil: Las armas de fuego lograron escabullirse en los colegios Leer más

Este tipo de situaciones, a juicio de padres como Marlon Cañizares y Lupe Sandoval, ambos del norte de la ciudad, reflejan lo crítica que está la situación.

(Lea también: El plan Fénix de Daniel Noboa no termina de ‘alzar vuelo’ contra la criminalidad)

"Con los más de mil uniformados yo solo espero que esa paz que en el pasado había para estudiar vuelva. No es lógico que un niño o sus padres tengan miedo de enviarlo a la escuela. Ese se supone que debería ser el entorno más seguro después de casa, y si los docentes tampoco están protegidos, ¿entonces quién va a darles y a transmitir seguridad? La época de estudio debería ser la más linda, y si eso no vuelve pues estamos fregados. Espero que las autoridades de control realmente hagan cumplir su plan y palabra. Que sea por el bien de la ciudad"; sentenció Sandoval.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!