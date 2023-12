Hilario Beltrán: “Las autoridades han sido inhumanas con los docentes”

Presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas. Este es su segundo periodo. Docente desde hace 35 años. Ha sido director y maestro de la Unidad Educativa Leonidas García Ortiz, en Guayaquil. También ha sido maestro en centros educativos de Salitre y presidente de la Asociación Provincial de Directores de Escuelas y Jardines de Infantes (Andej).

El asesinato de un maestro al interior de un bus de transporte urbano de Guayaquil colmó la paciencia de los docentes de la provincia del Guayas, que ayer caminaron hacia la Gobernación para exigir acciones. Que están hartos de no tener garantías para trabajar, y de convivir con amenazas y extorsiones, y en estructuras deterioradas que corren el riesgo de desplomarse si finalmente llega El Niño. Hoy, EXPRESO dialoga con Hilario Beltrán sobre estas falencias y detalla las exigencias que desde la UNE hace al Gobierno.

El asesinato de Galo Balseca, docente de la Unidad Educativa Fiscal Doctor Leonidas García, fue la gota que derramó el vaso. Denuncia falta de garantías para educar. ¿Qué exige frente a ello al Gobierno?

Que no nos dejen más indefensos. Y es que son ya más de cien maestros, a nivel nacional, los que han sido extorsionados. Muchos de ellos, de Guayaquil, han pedido sus traslados a otros distritos, pero las autoridades han hecho caso omiso a su solicitud. Están en riesgo. A la fecha son ya 147 jóvenes los que han sido asesinados en Guayas, Manabí y Los Ríos. ¿Cómo puede ser eso posible? A nuestro compañero, Galo Balseca, un estudiante lo amenazó luego de haber recibido un llamado de atención. No sé, espero, que no hayan sido los alumnos los que lo mataron. Eso está en investigación. Y por todo esto nos urge protección.

¿Es la primera vez que experimentan una crisis ligada con la violencia a este nivel?

Es la primera vez que la vivimos así de fuerte, sí; que esta es la peor de la crisis que enfrentamos, también. Sin embargo, desde que se incorporó la tabla de las drogas, estos casos en donde se nos amenazaba ya existían. Ahí empezó una escalada de violencia. Hoy llegamos al tope. Existe el proyecto de educación ‘Escuelas seguras’, de la ministra de Educación de la administración anterior, María Brown, del que no sabemos qué pasó, en qué quedó. Lo único que vemos es que los policías llegan apenas uno que otro plantel, se toman la foto y se van. Se supone que con ellos debíamos hacer un trabajo con la comunidad, ellos iban a capacitar a los padres y estos tenían, a diario, que demostrarnos que sus hijos no portaban ningún tipo de arma o droga en su mochila. Nosotros no lo podemos hacer porque nos sancionan. Así estamos ahora. Por eso requerimos ayuda, pero no la recibimos de ningún lado.

Sé que de la noche a la mañana esta crisis no se resolverá, pero hay que ir tomando acciones. Todas las posibles.



¿En qué zonas de la provincia los docentes corren más peligro?

En Durán, Daule y Yaguachi la situación no es buena, pero en Guayaquil es insoportable. El distrito 0908, que incluye zonas como Pascuales, Flor de Bastión, Bastión Popular, Balerio Estacio..., está secuestrado por la delincuencia. Y las autoridades lo saben. Están al tanto de que de 206.000 jóvenes que no fueron reintegrados en su momento al sistema educativo, hay 6.000 que han sido captados por la delincuencia. Algunos están ya activos en el sistema educativo y frente a ello, lo que hacemos es trabajar enfrentando el problema. En un colegio de La Prosperina, por ejemplo, y no voy a citar nombres, todos los docentes han sido extorsionados. ¿Qué ha hecho el distrito o la entonces ministra de Educación? Nada. Por eso la llevamos a juicio el mes pasado.

Representantes de algunos centros educativos del Guayas se reunieron en la plaza San Francisco este 4 de diciembre, antes de ir a la Gobernación a exigir medidas. CARLOS KLINGER

¿El juicio responde a la indiferencia por parte de la autoridad únicamente?

No, responde también a no saber qué pasó con el dinero que hubo para transformar los planteles del distrito 0908 y la zona 8 (que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón). Hubo $ 50 millones para asegurar las escuelas, para levantarles cerramientos, y no se levantó ni una mínima cerca. Por eso hemos pedido a la Contraloría hacer una investigación o examen especial para que responda por todos esos recursos que aseguró que se invirtieron.

Hoy la UNE pretende, a través de la Gobernación, una respuesta inmediata. ¿Qué pasa si no llega?

Iremos a la Asamblea Nacional y haremos movilizaciones. Y es que algo deberán hacer porque también afrontamos otro problema con la mora patronal que Educación tiene con el IESS. De este tema intentamos sin suerte hablar con el gobernador de la administración pasada, pero nunca nos atendió. Lo hizo la subsecretaria que no resolvió nada. A esto se viene la llegada de El Niño, que nos hundirá. La solución que dan es que vayamos a la virtualidad.

El sistema educativo está indefenso, el Gobierno debe actuar ya. De lo contrario, las balas las recibiremos al interior de un plantel.



Pero cómo, si desde la pandemia quedó demostrado que la conectividad fue la mayor traba a la hora de estudiar. Eso no ha sido solucionado. A puertas de El Niño tampoco lo será…

Así es. Se está dejando indefensos a los niños y a su educación. La zona rural no tiene cómo conectarse. Por eso le plantearemos al Gobierno dar dos horas de conexión gratuitas a las comunidades o zonas afectadas hasta que termine el evento climático. Son más de 4.600 los planteles de la Costa que no podrían soportar ni una lluvia; y solo de Guayas son 900. Estamos hablando de centros educativos que no dan para más. Las autoridades han sido inhumanas. No se ha puesto ni un clavo a ningún plantel. Se estudia de forma deprimente.

Son cientos los planteles afectados que se ahogarán con El Niño. Estudiar así, ya hoy es deprimente.

Usted ha denunciado que a causa de la mora patronal que tiene Educación con el IESS, los docentes no pueden ni hacerse atender en el Seguro Social...

- No podemos atendernos y así nuestra salud se ve afectada, y tampoco podemos hacer préstamos quirografarios. En cantones, como Durán, que es el más afectado, llevan dos años así. A la educación y a los educadores el gobierno anterior le hizo demasiado daño. Lo más triste es que a los mismos maestros las autoridades de los distritos los chantajearon y por eso callaron. Pero nadie va a guardar silencio nunca más. Jamás pensé que el sistema educativo experimentaría tantas falencias. Nunca ni en la más remota idea lo pensé, pero no vamos a permitir agonizar. Al docente se lo respetará sí o sí, pues de lo contrario la escena que viviremos será la de un crimen al interior del plantel...

