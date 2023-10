Clases virtuales: Durán, sin conexión con la realidad

Lo que para muchos es tortuoso y preocupante, para otros se vuelve un alivio. En medio de la ola de violencia desatada en Durán, la segunda ciudad con más crímenes del país, algunos padres de familia, por seguridad para sus hijos, claman que las clases sean virtuales, como lo fueron hasta hace unos días. Mientras que otros piden que no, teniendo en cuenta que no todos los alumnos u hogares cuentan con los medios tecnológicos para que estudien en casa.

María tiene 46 años, es asistente doméstica y tiene tres niños, todos en etapa escolar. Para esta madre soltera, quien percibe un sueldo básico, adquirir una computadora que le permita a sus retoños estar conectados con la virtualidad es un desafío, pues dice que en su casa, ubicada en la quinta etapa de El Recreo, apenas cuentan con un celular y que solo uno de sus vástagos puede recibir clases en línea.

“Es imposible que mis hijos reciban clases con un solo teléfono. Realizar las tareas es otro inconveniente, hay que sacar copias. No es lo mismo que los chicos acudan a las aulas. En verdad preocupa lo que está ocurriendo en Durán. Encerrarnos no es la solución, las autoridades deberían hacer algo”, afirmó.

Para Diana García, quien tiene a su hija de 16 años estudiando en la Unidad Educativa Provincia de Imbabura, plantel donde el pasado 2 de octubre, a través de un panfleto, intentaron extorsionar a la directora, las clases presenciales son necesarias porque es la única manera en que los alumnos estudian, pero ante el azote de asesinatos prefiere que su hija se quede en casa, “aunque no aprenda nada”.

“La enseñanza presencial es más óptima, pero como está la delincuencia en este cantón, es peligroso enviar a los niños. Por mi casa se escuchan balaceras a diario. Siempre mando a mi hija encomendada a Dios, es el único que la puede proteger,”, comentó con preocupación.

La virtualidad les da tranquilidad a los padres, de seguro; pero esto no garantiza nada, porque igual están en un contexto de violencia. Hay riesgos en todos lados. Esa es la realidad. Javier Gutiérrez

Sociólogo y catedrático

En otro plantel situado también en el circuito El Recreo, el más violento de Durán según registros policiales (ya van 231 asesinatos en lo que va de este año), la osadía de los delincuentes traspasó los límites. El pasado viernes, integrantes de una organización criminal llegaron al colegio y amedrentaron a las autoridades exigiéndoles el patio del plantel para que allí se realicen las reuniones que antes mantenían en los parques estas bandas delictivas, contó una fuente policial a EXPRESO.

Afectación. Una banda criminal quiere los patios de esta escuela para planificar sus fechorías. La información, confirmada por una fuente policial, tiene aterrada a la comunidad estudiantil. Carlos Klinger

Ante este hecho, Arelys, cuyo hijo cursa el séptimo año básico en este colegio, optó por no mandarlo a clases. “Cómo es posible que busquen un espacio de educación para planificar sus fechorías. Es imposible que estemos tranquilos en casa mientras nuestros hijos están expuestos al peligro”.

Para que la educación virtual sea óptima, no basta con enviar tareas a través de un WhatsApp. Es necesario diseñar situaciones de aprendizaje que produzcan enseñanzas significativas, señaló Mónica Franco, exviceministra de Educación y ministra subrogante. “Lamentablemente la docencia, aunque se esfuerza, no está suficientemente preparada para esta modalidad”, opinó.

Luego de unos años lo que vamos a tener es un deterioro de capacidades de las generaciones, que primero se dio por la pandemia y ahora por la ola de violencia.

Mónica Franco

Exviceministra de Educación

Mientras que el sociólogo y catedrático universitario Javier Gutiérrez sostiene que el contexto actual de violencia y microtráfico en las calles, hace que esto se traslade a los planteles, ya que hay niños y jóvenes que muchas veces están en situación de riesgo.

“En el trayecto de la vivienda a la escuela hay toda una ruta de riesgos y de violencia. Incluso esto ocurre en los interiores de las unidades educativas, puesto que hay niños que ya están en bandas y están las amenazas. Lo que pasa es preocupante”.

Medida. Tras el incremento de la violencia, entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre alumnos de 34 colegios recibieron clases virtuales. Carlos Klinger

En una entrevista anterior publicada por EXPRESO, el alcalde Luis Chonillo ya alertó de los peligros que, ante la falta de garantías, existen para el menor y sus padres en el transcurso de la casa a la escuela y viceversa.

“Hay un alto grado de vulnerabilidad porque las balaceras ya no son en la noche, son a toda hora. Incluso en la mañana, tarde o a cualquier hora. Es preocupante e insostenible a nivel emocional esta tensión que vive el padre, porque va a dejar a su hijo a la escuela y luego se entera de que hay balacera en el sector y debe volver corriendo a buscar a su hijo”, dijo Chonillo entonces, al exigir que las clases sean virtuales, lo que fue aprobado por un lapso corto por Educación.

Padres como Eliberto Macías, de Durán, lo reconocen. “Yo no quiero que mi hijo vuelva a clases presenciales, pero pido ayuda. Que nos faciliten una tableta o herramientas que nos ayuden a seguir adelante con este plan. La semana anterior, que estuvo vigente la medida, mi niño no pudo hacer nada. No tiene internet y que vaya a un cyber era igual de riesgoso porque hay balas en todos lados. Aun así, ahora no lo estoy enviando a clases. Si pierde el año, que lo pierda. No voy a arriesgar su vida. No pretendo perderlo”, sentenció.

