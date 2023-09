Chonillo: "No hay garantías, ni una, para trasladarse desde la casa a la escuela"

Luis Chonillo, el alcalde de Durán, atendió a Diario EXPRESO desde algún lugar del país vía telemática. El operativo de seguridad que acompaña a la autoridad, día y noche, le ha recomendado no encender la cámara de su computador o dispositivo electrónico por su seguridad. Explicó no saber el porqué de esta medida, ya que dice que es algo que no pregunta, pero asume que es para evitar algún tipo de hackeo electrónico. En esta ocasión, extendió los minutos de la entrevista para explicar y justificar por qué las clases en el cantón deben pasar a la virtualidad, como lo solicitó en una carta al presidente Guillermo Lasso.

El Ministerio de Educación ha decidido sostener la presencialidad en las aulas pese a la ola de violencia. ¿Usted concuerda con esta decisión?

De seguro la ministra de Educación (María Brown) sabe mucho más de lo que yo sé; pero en temas de inseguridad, yo sé lo que vive la ciudadanía día a día. Porque si bien es cierto, hasta la fecha no hemos tenido una muerte violenta dentro de instituciones educativas, no vamos a esperar a que suceda para tomar acciones. Es de conocimiento público el nivel de violencia que se vive en Durán.

Educación asegura que esta violencia no está dentro de las instituciones educativas, sino en los exteriores...

Sí, no es que dentro de las unidades educativas se la perciba, pero sí en el traslado. Es elevado el nivel de vulnerabilidad en el traslado de casa a la unidad educativa y de la unidad educativa a casa. Ese es el problema. Hay un alto grado de vulnerabilidad porque las balaceras ya no son en la noche, son a toda hora. Incluso en la mañana, tarde o a cualquier hora. Es preocupante. Porque es insostenible a nivel emocional esta tensión que vive el padre, porque va a dejar a su hijo a la escuela y luego se entera de que hay balacera en el sector y debe volver corriendo a buscar a su hijo.

Tras la declaratoria de emergencia, aprobada por el Concejo Municipal de Durán la noche del 12 de septiembre, por la ola de violencia que vive el territorio, el alcalde Luis Chonillo envió una carta formal al Ministerio de Educación para solicitar clases virtuales. Este pedido fue negado en una primera respuesta emitida por la cartera de Estado.

¿Se ha reunido con el Ministerio de Educación para plantearle, de manera explícita, la justificación de su pedido al Gobierno de disponer clases virtuales?

Sí he hablado con la ministra. Lo que me supo contestar fue que (lo de sostener la presencialidad) es la postura del gobierno y del ministerio, pero dijo que podíamos revisar caso por caso para ver si amerita otro mecanismo, no necesariamente la virtualidad.

¿Cuál sería ese mecanismo?

Nosotros podemos llevar un sinnúmero de propuestas, lo importante es que ellos nos digan cuál nos van a permitir. Porque si no hacemos algo ya, tenemos este escenario en el que el padre, producto del miedo, decide no mandar a su hijo a clases. Porque es verdad que la educación es importante, soy uno de los primeros en defender que la educación es importante, pero antes que la educación está la vida. Lo digo como padre.

¿El programa Escuela Segura y el estado de excepción no están garantizando la seguridad en las escuelas y colegios?

En el plan de Escuela Segura han priorizado ocho unidades educativas. Por ejemplo, de esas ocho, si usted me pregunta si hay un acompañamiento permanente por parte de la Policía, yo le digo lo que percibo y lo que he escuchado de los ciudadanos: que no están o no van, que toman la foto para el informe y se van. Yo entiendo y no critico a la policía, porque tiene múltiples funciones, pero no se le está dando seguimiento a este plan de Escuela Segura. Es lo que me denuncia la ciudadanía y los funcionarios municipales en territorio. Debe haber un patrullaje permanente y una estrategia concreta.

Si la ola de violencia se cobra una vida dentro de las aulas, ¿a quién responsabilizaría?

A quien tiene la tutela de las unidades educativas, quien tiene el control. Porque si llegase a pasar, todos nos vamos a preocupar. Todos vamos a salir a la opinión pública a criticar a todos, probablemente todo el mundo señalará a todo el mundo. Pero contestando su pregunta, ¿quién tiene la tutela? ¿Quién tiene la competencia directa en sus manos? ¿En manos de quién está ahorita?... Esa es mi respuesta.

¿Se ha planteado hacer un nuevo llamado al Gobierno?

Si yo tuviera la competencia, si la autonomía me llevara a que yo pudiera hacer algo, no habría hecho un llamado al presidente y a la ministra. Yo habría llamado a la virtualidad; sabiendo que con esa decisión no soluciono el problema, seguro que no, pero sí aliviamos un poco el grado de tensión y zozobra en el que viven las familias.

El Ministerio de Educación ha planteado la posibilidad de analizar, una a una, las instituciones que estén dentro de una zona de riesgo. ¿Es suficiente?

Yo pregunto dos cosas. Primero, ¿qué criterios o información necesitan para analizar tal cosa? Porque la información tienen que tenerla de primera mano, porque son entidades o son ministerios que trabajan para un mismo gobierno central. La tiene Inteligencia, que es la Policía. Entonces, ellos ya tienen la información y ya puede ser analizada. ¿Y qué necesitan para comenzar? Si vamos a hablar de cosas técnicas o de términos técnicos, ellos son quienes tienen todos los datos.

¿Entonces la virtualidad es para usted la mejor opción en este contexto de riesgo?

Nosotros ya tuvimos clases virtuales por la pandemia. Ahora, probablemente, por el fenómeno de El Niño, escuchaba que la ministra tiene un plan de llamar a la virtualidad a algunas unidades educativas por la dificultad en el acceso por un desastre natural que se pueda presentar, pero ante este fenómeno de la inseguridad son las mismas condiciones. No hay garantías en el traslado de los estudiantes. En sus padres hay zozobra. Hay preocupación por los alumnos, por los maestros, por todos.