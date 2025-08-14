Secretaría de Comunicación rechaza vínculo con campaña contra la Corte Constitucional

La Secretaría de Comunicación se reserva el uso de tomar acciones legales contra Diario EXPRESO

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un pronunciamiento oficial este jueves 14 de agosto en respuesta a una publicación de Diario EXPRESO, la cual informa de una coincidencia de nombres en la campaña ciudadana "Ecuador Merece Paz", que ha cuestionado públicamente recientes decisiones de la Corte Constitucional.

Según la publicación, el rastro digital de un boletín atribuido al mencionado colectivo muestra que fue creado en un archivo Word cuyos metadatos identifican como autora a una persona llamada "Cristina Maggi". Este nombre coincidiría con el de María Cristina Maggi Gordón, quien actualmente ocupa el cargo de directora de Comunicación Estratégica de Coyuntura en la Presidencia de la República.

Los anexos de la consulta de Daniel Noboa cojean de tres pies Leer más

El documento, titulado BOLETÍN 001 – Ecuador Merece Paz, expresa un abierto respaldo a las políticas de seguridad del presidente Daniel Noboa y utiliza el mismo logotipo que apareció en una valla publicitaria en Quito.

RELACIONADAS Una funcionaria es el hilo que une a la Presidencia con la campaña contra la Corte

Reacción de la Secretaría de Comunicación

Frente a esto, la Secretaría de Comunicación calificó la investigación como "infundada" y basada únicamente en coincidencias que, según la entidad, no prueban de manera alguna una relación directa entre la funcionaria y el material difundido por el colectivo. “Este tipo de publicaciones vulneran derechos, fomentan el acoso y distorsionan la verdad”, señala el comunicado.

Además, la SEGCOM advirtió que este tipo de publicaciones "vulneran derechos, fomentan el acoso y distorsionan la verdad". En ese sentido, la institución anunció que se reserva el derecho de emprender todas las acciones legales necesarias contra EXPRESO, pese a no mencionarlo directamente en su reacción.

La Secretaría de Comunicación rechaza categóricamente una investigación sin sustento, basada en conjeturas y en un supuesto usuario que cualquiera podría crear para desacreditar a una funcionaria.



Este tipo de publicaciones vulneran derechos, fomentan el acoso y distorsionan la… — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) August 14, 2025

Hasta el momento, ni María Cristina Maggi ni Carolina Jaramillo, vocera oficial de la Presidencia, han respondido directamente a las solicitudes de entrevista solicitadas por este Diario.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO