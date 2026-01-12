Donald Trump y María Corina Machado: ¿cuándo será su reunión clave?

Trump aseguró: “Recibiré a María Corina Machado el martes o miércoles”, en el primer cara a cara oficial

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reacciona durante una conferencia de prensa en el Club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostendrá una reunión con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, esta misma semana en Washington, DC.

La fecha estimada del encuentro es entre el martes 14 y el miércoles 15 de enero de 2026, según declaraciones del mandatario a la prensa desde el avión presidencial Air Force One.

Trump aseguró: “Recibiré a María Corina Machado el martes o miércoles”, precisando así que la cita será el 14 o 15 de enero, en lo que se considera un paso diplomático importante entre Washington y el liderazgo opositor venezolano.

¿Por qué es tan importante este encuentro?

Este será el primer cara a cara oficial entre Trump y Machado desde que la líder venezolana se convirtió en figura central tras los eventos políticos recientes en Venezuela.

Su reunión ocurre en un contexto de transición política y geopolítica, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la designación de una administración interina en el país caribeño.

El encuentro también se da en un momento en que Machado ha entrado en escena mundial luego de recibir el Premio Nobel de la Paz, aunque esto ha generado controversia: ella ha expresado públicamente que le gustaría “dedicar” el premio a Trump por su papel en los hechos recientes, aunque la Fundación Nobel aclaró que el galardón es intransferible e irrevocable.

Venezuela anuncia la excarcelación de 116 presos políticos dentro de un lento proceso de liberaciones comunicado la semana pasada, tras el bombardeo de Estados Unidos y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro #AFP pic.twitter.com/uVMVCLyToQ — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 12, 2026

Expectativa y reacciones internacionales

La reunión se percibe como un momento clave no solo para la relación bilateral entre EE. UU. y Venezuela, sino también para el papel que Machado podría desempeñar en un futuro político venezolano, en medio de un panorama aún incierto tras la caída de Maduro.

Analistas sostienen que este encuentro podría influir en la reconfiguración de relaciones y en procesos de transición democrática en Venezuela.

Además, en los días previos a este viaje a Washington, Machado fue recibida en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano, en un gesto que subraya la atención internacional sobre su figura y la situación venezolana antes de reunirse con Trump.

Fechas a tener en cuenta: 14 o 15 de enero de 2026 – Fecha prevista para la reunión entre Trump y Machado en la Casa Blanca.

Contexto político: La reunión ocurre luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la compleja transición política en Venezuela, donde Machado mantiene un rol prominente. La relación entre Trump y Machado ha tenido matices: si bien él confirmó el encuentro con expectativa, también ha señalado dudas sobre su liderazgo político en Venezuela.

