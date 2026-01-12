Próxima veda de cangrejos en Ecuador: descubre las fechas y reglas a seguir

Ministerio de Producción establece vedas del cangrejo para 2026 con el fin de proteger su reproducción y muda de caparazón

Referencial.Un pescador retira una trampa con cangrejos en aguas ecuatorianas, actividad regulada durante la veda para proteger la especie.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca oficializó los dos periodos de veda para el cangrejo rojo y azul durante el año 2026. Esta medida técnica busca proteger a ambas especies durante sus fases críticas de reproducción y muda de caparazón, garantizando así la sostenibilidad del recurso en el ecosistema marino.

Restricciones por reproducción en el primer trimestre

La denominada veda reproductiva, correspondiente al primer periodo, se cumplirá del 1 de febrero al 2 de marzo del presente año. Durante este lapso, queda estrictamente prohibida la captura, transporte, procesamiento y comercialización de estas especies a nivel nacional y en aguas bajo jurisdicción ecuatoriana. El objetivo es permitir que los crustáceos completen su ciclo biológico de manera segura.

Por otro lado, la segunda fase de restricción, enfocada en la muda del caparazón, se ejecutará del 1 al 30 de septiembre de 2026. En este tiempo, el consumo representa un riesgo y los ejemplares son altamente vulnerables, por lo que se prohíbe cualquier actividad extractiva relacionada.

Sanciones y corresponsabilidad para la conservación

El cumplimiento de la veda es fundamental para la conservación de los recursos marinos. Las autoridades advirtieron que quienes incumplan estas disposiciones enfrentarán sanciones que incluyen multas económicas y la confiscación de los ejemplares.

Se recomienda a pescadores, comerciantes y consumidores mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ministerio para evitar infracciones y contribuir activamente a la preservación del ecosistema.

