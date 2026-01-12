Lluvias en Guayaquil: basura obstruyó el 90 % de los sumideros, según Segura EP

Referencial. Vista de Guayaquil bajo la lluvia, en una jornada en la que el 90 % de los sumideros resultaron obstruidos por basura, según Segura EP.

Tras semanas de intenso calor, la ciudad portuaria registró fuertes precipitaciones la noche del domingo 11 de enero. Estas lluvias provocaron acumulaciones de agua en diversos sectores, afectando principalmente al norte de la urbe.

Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, informó que desde el centro de monitoreo C5 se mantuvo un seguimiento permanente de la situación. Según detalló, los pluviómetros municipales registraron picos de hasta 100 litros de lluvia por metro cuadrado en ciertas zonas.

Aunque se evidenció el estancamiento de agua, los niveles comenzaron a descender conforme disminuyó la intensidad de la lluvia. “En general, la ciudad se encuentra operativa”, confirmó el funcionario, subrayando que Guayaquil permanece en alerta ante el inicio de la temporada invernal.

El impacto de los desechos en el sistema de drenaje

El gerente de Segura EP explicó que aproximadamente el 90 % de los incidentes atendidos se originaron por la obstrucción de sumideros debido a la basura. En las alcantarillas se hallaron fundas plásticas, vasos y otros desechos que impiden el flujo normal del agua, siendo esta la causa principal de las inundaciones temporales en calles y avenidas.

Intervención en puntos críticos y sectores afectados

Hasta el momento, se han identificado 18 puntos con acumulación de agua, aunque la mayoría presenta una disminución progresiva. Entre los sectores más críticos constan la vía Perimetral y la avenida Francisco de Orellana, zonas que históricamente presentan problemas en las primeras lluvias por el arrastre de material pétreo y desperdicios.

Anchundia indicó que Interagua desplegó cuadrillas y siete equipos hidrocleaners para solventar las novedades. En el caso de la Perimetral, a la altura del Hospital Universitario, se priorizó la atención debido al alto tráfico de vehículos pesados y la conexión con Flor de Bastión.

Corresponsabilidad ciudadana ante el invierno

El directivo hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con la correcta disposición de la basura y respetar estrictamente los horarios de recolección. “La participación ciudadana es fundamental para evitar las molestias que se presentan en las calles de Guayaquil”, recalcó.

