Persisten los apagones en sectores de Guayaquil luego de intensas lluvias nocturnas

Las lluvias en Guayaquil causaron apagones. Ciudadanos reportan que continúan sin luz tras varias horas de afectaciones

Apagones afectan a Guayaquil, Daule y Samborondón luego de la tormenta eléctrica que impactó desde el domingo.

Guayaquil amaneció este lunes con un escenario repetido cada temporada invernal: calles inundadas, tráfico lento y reclamos ciudadanos por la falta de servicios básicos. La lluvia registrada entre la noche del domingo 11 y la madrugada de este lunes 12 de enero no solo dejó acumulación de agua en varios puntos de la ciudad, sino también cortes de energía eléctrica que, hasta esta mañana, no habían sido resueltos en algunos sectores.

Apagones en Guayaquil tras tormenta eléctrica

Mientras el agua avanzaba por las calles, otro problema se hacía evidente: la falta de energía eléctrica. En zonas del norte de Guayaquil, así como en Daule y Samborondón, se reportaron apagones relacionados con afectaciones en la subestación eléctrica de Pascuales.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) informó, a través de su cuenta en X, que la interrupción del servicio se debió a inconvenientes en esa infraestructura. Por su parte, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) explicó que descargas eléctricas impactaron las instalaciones, lo que obligó a una intervención inmediata para restablecer el suministro.

Según Celec, una de sus unidades actuó para normalizar la entrega de energía en los sectores perjudicados. Sin embargo, la versión oficial contrasta con lo que numerosos ciudadanos han expresado en redes sociales.

Usuarios reportan más de 10 horas sin luz

Hasta la mañana de este lunes, varios habitantes aseguraban que seguían sin electricidad, pese a los anuncios de normalización del servicio. Basta con revisar la red social X para encontrar decenas de mensajes dirigidos a CNEL EP, en los que se solicita atención urgente.

"Señores @CNEL_EP tenemos 10 horas sin luz. Se ha reportado varias veces y no vienen a arreglar. Estamos en Vista al Río km 1, Vía Samborondón", indicó Rocío de Granja en esa plataforma.

Otro usuario escribió: "Sin luz desde las 21H00 del día de ayer, sector Mapasingue Este. @CNEL_EP @servicioscnelep #Guayaquil #apagones".

Las quejas coinciden en un punto clave: el inicio de la semana laboral y académica. Para muchos ciudadanos, la falta de energía eléctrica complica actividades básicas, lo que incrementa el malestar.

Acumulación de basura agrava las inundaciones

Las lluvias también dejaron al descubierto una dificultad que se repite año tras año: el taponamiento de sumideros y alcantarillas por acumulación de basura y desechos. Este factor impide que el agua drene con rapidez y provoca inundaciones incluso tras pocas horas de lluvia intensa.

Las lluvias en Guayaquil volvieron a evidenciar la vulnerabilidad de la ciudad frente al invierno, con afectaciones que van desde inundaciones hasta apagones prolongados.

