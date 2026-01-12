A Knight of the Seven Kingdoms, el nuevo spin-off de Game of Thrones, se estrena el 18 de enero de 2026

La nueva serie del universo de Game of Thrones se sitúa 100 años antes de la trampa principal.

El universo de Game of Thrones suma una nueva pieza con A Knight of the Seven Kingdoms, basada en los relatos de George R.R. Martin conocidos como Tales of Dunk and Egg. La serie se estrena el 18 de enero de 2026 y se verá en HBO y Max, consolidando la expansión del canon televisivo hacia épocas previas a la guerra por el Trono de Hierro.

Protagonizada por Peter Claffey como Ser Duncan el Alto (Dunk) y Dexter Sol Ansell como Egg, la producción cuenta con George R.R. Martin e Ira Parker como creadores y productores ejecutivos, junto a Ryan Condal, entre otros nombres vinculados al éxito de House of the Dragon.

De qué trata la nueva serie

Ambientada aproximadamente un siglo antes de los sucesos de Game of Thrones, la serie sigue a Dunk, un caballero errante de gran estatura y corazón noble, y a Egg, su joven escudero, quien más adelante será conocido como Aegon V Targaryen. Juntos recorren los Siete Reinos enfrentando torneos, intrigas y dilemas morales en un Poniente donde la dinastía Targaryen aún gobierna y el recuerdo de los dragones permanece como una sombra cultural y política.

A journey far from the throne. #AKnightOfTheSevenKingdoms, a new #GOT series from George R.R. Martin, premieres January 18, only on HBO Max. pic.twitter.com/ZMWRxhPSBx — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 4, 2025

La adaptación se inspira en los relatos cortos de Martin, que exploran un tono más aventurero y humano, con foco en la amistad, el honor caballeresco y las tensiones sociales de una época menos devastada por guerras abiertas, pero igualmente atravesada por conspiraciones y luchas de poder.

Cuando y dónde verla

La serie A Knight of the Seven Kingdoms debutará el 18 de enero de 2026 con su primer episodio y seguirá el formato habitual de estrenos semanales. A diferencia de Game of Thrones y House of the Dragon, sus capítulos serán más breves y se extenderán por un total de seis entregas, con conclusión prevista para el 22 de febrero.

La serie podrá verse en HBO Max, plataforma que también alberga la saga completa de Game of Thrones y House of the Dragon, cuya nueva temporada llegará este mismo año. Será la primera vez que los seguidores disfruten de dos producciones del universo de Poniente en un mismo año, con apenas unos meses de diferencia entre sus estrenos.

¿Qué se sabe de los protagonistas?

Egg (interpretado por Dexter Sol Ansell), en realidad, pertenece a la dinastía Targaryen, aunque decide ocultar su identidad para acompañar a Duncan el Alto en sus viajes. Su relevancia dentro de la historia es enorme: con el tiempo se convierte en el rey Aegon V Targaryen, abuelo del llamado “Rey Loco” (Mad King), cuya caída marca el inicio del desastre para los Targaryen y antecede al nacimiento de Daenerys.

El apodo “Egg” es solo una fachada, pues su verdadero nombre es Aegon, cuarto hijo del rey Maekar I, un destino inesperado para alguien que no estaba llamado a ocupar el Trono de Hierro. La serie muestra un momento clave de su infancia, que lo define y lo impulsa hacia un reinado recordado por su carácter justo.

Por su parte, Duncan el Alto (interpretado por Peter Claffey) es un caballero errante cuya historia ya había sido mencionada en Game of Thrones, especialmente en relatos que los Stark compartían con Bran tras su accidente. Su nombre hace referencia a su imponente estatura, pero lo que lo distingue es su origen humilde: no nació en una casa noble ni poderosa, y aun así logró convertirse en caballero.

Estos dos personajes, Dunk y Egg, son el eje central de A Knight of the Seven Kingdoms, aunque la serie también incorporará figuras secundarias que enlazan sus aventuras con el vasto universo de Poniente, ampliando las conexiones con las historias ya conocidas por los seguidores de la saga.

